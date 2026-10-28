Producto barilochense: el satélite SABIA-Mar, fabricado y ensayado por Invap, será lanzado en 2027

La misión superó dos revisiones técnicas del centro de control cordobés. Mientras tanto, el equipo continúa sus pruebas ambientales en la ciudad rionegrina. El lanzamiento está previsto para el segundo trimestre del año próximo.

miércoles 28 de octubre de 2026

El satélite argentino SABIA-Mar, construido por Invap en Bariloche, superó dos revisiones técnicas de los sistemas con los que será controlado desde el Centro Espacial Teófilo Tabanera, en Córdoba. Las evaluaciones se realizaron del 20 al 22 de octubre, según informó la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

El satélite atraviesa en Invap su campaña de ensayos ambientales. En paralelo, los equipos de Córdoba verifican que las herramientas y procedimientos de control funcionen de manera coordinada. Las pruebas incluyen simulaciones y ensayos que involucran al propio satélite, que sigue en las instalaciones de Invap. Anteriormente ya se habían realizado pruebas de validación mediante una conexión entre el centro de control cordobés y el satélite en Bariloche.

La primera revisión, del Estado de Calificación del Segmento Terreno, examinó si la infraestructura terrestre (redes, sistemas informáticos y herramientas de comunicación y supervisión) cumple los requisitos técnicos. La segunda, de las Operaciones de Vuelo de la Misión, evaluó los procedimientos, la organización y capacitación del personal, los recursos y las pruebas previstas.

La junta revisora reunió a especialistas de la Conae, la Agencia Espacial Brasileña, el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, Arsat y el Instituto Scripps de Oceanografía de Estados Unidos. La aprobación permite avanzar a las pruebas de operaciones, pero el proceso aún requiere nuevas verificaciones y una evaluación formal de la preparación operativa.

Ascentio Technologies participa en el diseño y desarrollo del software del Centro de Control de Misión. VENG realiza la implementación, integración y pruebas de los sistemas, e Invap contribuye al diseño de gran parte de los procedimientos de vuelo. “Estamos muy contentos de haber recibido el visto bueno para avanzar a las pruebas de operaciones”, señaló Ángel Marioni, jefe de proyecto de Ascentio.

SABIA-Mar (Satélite de Aplicaciones Basadas en la Información Ambiental del Mar) es una misión de observación de la Tierra. Obtendrá datos sobre el Mar Argentino, las costas y los cuerpos de agua interiores, para estudiar ecosistemas acuáticos, seguir la calidad del agua y apoyar actividades científicas, ambientales y productivas.

En su desarrollo participan, además de la Conae, Invap, VENG y Ascentio, la CNEA, la Universidad Nacional de La Plata e IMER. Antes del lanzamiento, el proyecto deberá completar la verificación y validación del segmento terreno y de las operaciones de vuelo. Las próximas revisiones formales evaluarán la aceptación de los sistemas y la preparación operativa.