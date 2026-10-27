Más de $20.000M de inversión: se viene la nueva terminal de San Martín de los Andes

Once empresas se presentaron a la licitación de la obra, que tiene un presupuesto oficial de $20.924 millones. Se construirá sobre la Ruta Provincial 48, a 100 metros de la Ruta Nacional 40.

martes 27 de octubre de 2026

El gobierno de Neuquén abrió este lunes en Casa de Gobierno los sobres de la licitación para construir la nueva Terminal de Ómnibus de San Martín de los Andes. Se presentaron once oferentes.

La Licitación Pública Nacional N.º 08/2026 tiene un presupuesto oficial de $20.924.790.555,11, a valores de junio de 2026, y un plazo de ejecución de 540 días corridos. La obra cuenta con financiamiento del BID.

El edificio se levantará en un lote de unos 20.000 metros cuadrados sobre la Ruta Provincial 48. La superficie triplica la de la terminal actual. El proyecto prevé 16 dársenas para ómnibus.

La planta baja tendrá 1.960 metros cuadrados cubiertos, con boleterías, sanitarios, salas de espera, oficinas de turismo y transporte, cafetería, depósito y oficinas de inspección y monitoreo. Se conecta con 1.276 metros cuadrados semicubiertos donde irán las dársenas y la espera exterior. La planta alta, de 1.400 metros cuadrados, tendrá locales comerciales, cafetería, una sala de espera para pasajeros de larga estadía y sanitarios. El subsuelo, de 480 metros, se destinará a áreas técnicas y de servicio.

Presentaron ofertas Edificios Comahue (Neuquén), Marín Construcciones (La Plata), la UTE Secosa SA-Basa SA (Ciudad de Buenos Aires), RIVA (Neuquén), TRIVA SA (Ciudad de Buenos Aires), Tecma (La Plata), la UTE Pose-Digiman (Neuquén), la UTE Pietroboni y Dinare (Neuquén), Mocciola (Neuquén), COCYAR (Santa Fe) y Maiolo (Neuquén).

Una obra con antecedentes

El proyecto lleva más de una década de anuncios. En diciembre de 2022 hubo una primera apertura de sobres, con dos ofertas de entre 3.300 y 4.900 millones de pesos. Aquella licitación tenía un presupuesto oficial de $1.224 millones a mayo de 2022 y un plazo de 18 meses.

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Qué dijeron los funcionarios

El gobernador Rolando Figueroa afirmó que la terminal “será un antes y un después en la posibilidad de acceder a San Martín de los Andes”. Anunció que en el predio de la terminal actual se construirá un centro de convenciones, para “mejorar y extender la actividad turística” y “borrar la estacionalidad”. También pidió al municipio elaborar un programa conjunto de 1.000 cuadras de pavimento.

El intendente Carlos Saloniti valoró la cantidad de oferentes y calificó la terminal como una obra “esperada durante más de una década”.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, dijo que la cantidad de ofertas refleja los procedimientos de transparencia de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe).

Participaron del acto, además, las ministras Leticia Estévez (Turismo y Medio Ambiente) y Bertoldi; los secretarios Diego Marcovesky (Planificación y Desarrollo Sostenible) y Martín Rodríguez (COPE); el director de Comunicación e Información Pública, Adrián Fernández; la presidenta del Concejo Deliberante, Natalia Vita, y el concejal Pablo Padilla.