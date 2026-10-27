Río Negro se posiciona en el mapa mundial del uranio

El Gobernador Alberto Weretilneck destacó la relevancia internacional que adquiere el proyecto Amarillo Grande, ubicado cerca de Valcheta, a partir de la actualización de su información en la edición 2026 del Libro Rojo, uno de los principales informes mundiales sobre uranio. El documento identifica al depósito Ivana como uno de los principales centros de producción de este mineral en Argentina, consolidando las perspectivas de Río Negro como protagonista de una nueva etapa energética y producti

martes 27 de octubre de 2026

El informe, elaborado por la Agencia de Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), analiza los recursos disponibles, los proyectos de exploración y las perspectivas de producción de uranio a nivel mundial.

]Desarrollo para la Región Sur

El Gobernador enmarcó este posicionamiento en el proceso de transformación productiva que atraviesa Río Negro, con nuevas inversiones que abren oportunidades de empleo, crecimiento económico y desarrollo territorial.

En este sentido, Amarillo Grande representa una oportunidad especialmente importante para Valcheta y su zona de influencia. Según las estimaciones preliminares, una eventual etapa de producción podría generar alrededor de 190 empleos directos y 250 indirectos, con prioridad para trabajadores y proveedores rionegrinos.

La provincia cuenta además con una ventaja estratégica: combina sus recursos minerales con un ecosistema científico y tecnológico de referencia internacional, integrado por INVAP, el Centro Atómico Bariloche, el Instituto Balseiro y el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu.

El desarrollo de este potencial se enmarca en una política provincial que promueve inversiones responsables, controles ambientales, participación ciudadana y prioridad para la mano de obra local mediante la Ley 80/20.

La actualización de la información de Amarillo Grande en el Libro Rojo reafirma las perspectivas de Río Negro para ocupar un lugar relevante en la futura producción nacional de uranio, sumando una nueva oportunidad a la transformación energética y minera que impulsa el Gobierno Provincial.

“Con inversión, desarrollo responsable y una mirada estratégica, seguimos construyendo el futuro productivo de Río Negro. Sabemos que falta, pero tenemos rumbo”, concluyó Weretilneck.