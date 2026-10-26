Cascón: “Bariloche necesita una Carta Orgánica que obligue al poder a rendir cuentas”

El candidato a convencional por Acuerdo Cívico por Bariloche, Marcelo Cascón, planteó que la reforma debe fortalecer los controles, garantizar el acceso a la información pública y establecer mecanismos para que los vecinos puedan exigir el cumplimiento de las normas.

lunes 26 de octubre de 2026

En el tramo final del debate por la reforma de la Carta Orgánica Municipal, Cascón puso el foco en una cuestión central: cómo garantizar que las reglas que se incorporen al nuevo texto institucional se cumplan efectivamente.

“Una Carta Orgánica no puede quedarse en una declaración de buenas intenciones. Tiene que establecer responsabilidades claras, controles independientes y herramientas para que cualquier vecino pueda saber qué hace el municipio con sus recursos y exigir respuestas”, sostuvo Cascón.

El candidato señaló que la transparencia no debe depender de la voluntad del gobierno de turno. En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer los organismos de control, asegurar su independencia y facilitar el acceso ciudadano a la información pública.

También consideró necesario que la reforma contemple mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas municipales, especialmente en asuntos de alto impacto para Bariloche, como la gestión de residuos, la planificación urbana, la protección ambiental y la administración de los recursos públicos.

“Las instituciones tienen que funcionar bien gobierne quien gobierne. Ese debería ser uno de los grandes acuerdos de esta reforma”, expresó.

Finalmente, Cascón sostuvo que la oportunidad de revisar la Carta Orgánica debe aprovecharse para construir reglas duraderas, que trascienda a las personas y permitan una relación más transparente entre el municipio y la comunidad.

“Las mejores normas son aquellas que también ponen límites a quienes las impulsan. De eso se trata construir instituciones que merezcan la confianza de los vecinos”, concluyó