VIDEO. El lago Nahuel Huapi subió 70 centímetros en 10 días y está en un nivel histórico

El hidrómetro de Puerto San Carlos marcó 2,36 metros tras las lluvias de fin de septiembre y principios de octubre. Todavía queda nieve en la cordillera, y se prevén ríos con más caudal. Mirá el video de la boca del Limay.

lunes 26 de octubre de 2026

El lago Nahuel Huapi alcanzó un máximo de 2,36 metros en el hidrómetro de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) en Puerto San Carlos, Bariloche. Antes del período de lluvias más intensas, que comenzó el 22 de septiembre, el nivel era de 1,60 metros.

La fase de lluvias más fuertes fue entre el 22 de septiembre y el 7 de octubre, según el investigador del Conicet Nicolás Martyniuk. En lo que va de 2026 acumulan unos 800 milímetros, contra los 450 de todo 2025. Hasta el 7 de octubre, Bariloche ya había recibido más de la mitad de la lluvia esperada para todo el mes.

El nivel actual está por debajo de los máximos históricos. Los registros de julio de 1985 y julio de 1995 marcaron 3,40 metros. La diferencia está en la fecha: el lago está en una altura atípica para septiembre y octubre, y todavía hay nieve en la cordillera que falta que se descongele y llegue a los lagos. La cota mínima del lago es de 767,82 metros, y la regla estuvo en cero en mayo de 1999.

Martyniuk explicó que el escenario implica menos costas en verano y ríos con mayor caudal. El Departamento Provincial de Aguas (DPA) trabaja en el arroyo Ñireco para mejorar el escurrimiento y prevenir inundaciones. La temporada de pesca abre el domingo 1° de noviembre y el nivel del lago modificó sectores de costa y profundidades.

El cambio es abrupto respecto del año pasado. En enero de 2026 el lago estaba 90 centímetros por debajo de su nivel histórico. En marzo, la empresa Aguas Rionegrinas informó una bajante histórica del Ñireco que afectó el suministro en barrios del Alto.