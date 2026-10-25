Una familia de Bariloche volcó camino a Neuquén y le robaron una perrita Yorkshire

Una familia de Bariloche volcó el 16 de octubre cerca de Arroyito. Testigos dicen que una mujer en una camioneta levantó a la perra. Ofrecen recompensa.

domingo 25 de octubre de 2026

Una familia de Bariloche busca a Apolonia, "Pola", una cachorra yorkshire de casi cinco meses que desapareció tras un vuelco en la Ruta 237. Testigos afirman que una camioneta se la llevó del lugar.

El accidente fue el viernes 16 de octubre, a la altura del kilómetro 1074, cerca de la planta de agua de Arroyito, antes de la intersección con Senillosa. Tania Carreño viajaba con su hija y sus dos perras desde Bariloche hacia Cervantes, por el fin de semana largo.

Según relató Carreño a El Cordillerano, un zorro gris se cruzó en la ruta. Al esquivarlo perdió el control, el auto derrapó en la banquina y volcó. Ella y su hija llevaban cinturón y tuvieron golpes, sin lesiones graves.

Tras el vuelco, Pola quedó suelta y salió hacia la ruta. Su hermana, Valqui, quedó dentro del vehículo. La familia buscó a la cachorra de día y de noche, con visores térmicos y perros rastreadores. El rastro se cortó al costado del asfalto.

Según la dueña, al menos cuatro personas le informaron por Facebook que vieron a una mujer detener una camioneta negra o azul oscuro, levantar a la perra y retirarse. La familia pide que quien la tenga se comunique, porque no la abandonó: la perra salió despedida en el accidente. También advierte que podría tener golpes o lesiones que requieran atención veterinaria.

Pola nació el 22 de mayo de 2026. Tiene el pelo gris y dorado y está rapada por un corte reciente. Tiene doble espolón en las patas traseras y la mandíbula inferior apenas más larga que la superior. Está en cambio de dientes.

La familia ofrece recompensa, sin monto informado. Contacto: Tania, 2984891143.