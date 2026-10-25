La Policía acompañó la peregrinación a la Virgen de las Nieves en Bariloche

La Policía de Río Negro desplegó un operativo preventivo para acompañar a los fieles que participaron este domingo de la peregrinación a la Virgen de las Nieves, en Bariloche. El dispositivo contempló distintos puntos de partida, recorridos peatonales y una caravana de vehículos, con presencia policial en avenidas, cruces y accesos para resguardar la integridad de las personas durante el desplazamiento.

domingo 25 de octubre de 2026

La actividad comenzó a las 8, con la salida de grupos desde distintos sectores de la ciudad, entre ellos la parroquia de Los Nires. Una hora más tarde, los peregrinos confluyeron en la intersección de avenida Pioneros y plaza Belgrano, donde efectivos de la Comisaría 27° asumieron el acompañamiento y encabezaron el avance hacia el santuario.

En paralelo, se organizaron otros recorridos desde la intersección de la Ruta Nacional 40 y avenida Virreina, y desde la parroquia Medalla Milagrosa. Todos tenían como destino la Virgen de las Nieves, lo que exigió distribuir la cobertura policial en distintos sectores para acompañar el movimiento de los fieles.

El operativo también contempló la presencia de personas que llegaron en vehículos particulares y los dejaron estacionados en las inmediaciones del santuario, además de una caravana proveniente de Villa Lago Gutiérrez. La convivencia entre peatones y automovilistas fue uno de los aspectos centrales de la prevención, especialmente en los cruces y tramos de circulación compartida.

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Para cubrir esos desplazamientos, se dispusieron puntos estratégicos en avenida Pioneros y Cacique Cumbay, avenida Pioneros y Furman (con intervención del móvil 55), avenida Pioneros y Libra, y la rotonda del kilómetro 8 y la Ruta Provincial 82. También se mantuvo el acompañamiento de los fieles que avanzaban desde la Ruta Nacional 40.

La presencia policial estuvo orientada a ordenar los desplazamientos y reducir los riesgos en sectores de circulación vehicular, con especial atención a los cruces y lugares de concentración. La organización del dispositivo permitió cubrir diferentes trayectos que convergían en el santuario, en una jornada marcada por la participación de numerosos fieles.