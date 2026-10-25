Cientos de fieles caminaron hasta la gruta de la Virgen de las Nieves en la 33° peregrinación diocesana

Con tres columnas que partieron desde el norte, el sur y el este de la ciudad, la jornada se hizo con el lema "Con María unidos, caminamos esperando al Papa León". La misa central fue a las 12.

domingo 25 de octubre de 2026

(Imagen X @lilisur)

La comunidad católica de Bariloche realizó este domingo 25 de octubre la XXXIII Peregrinación Diocesana a la Virgen de las Nieves, con caminatas desde distintos sectores de la ciudad. La convocatoria reunió a cientos de personas.

Los peregrinos salieron desde las 8 de la mañana en la parroquia San Francisco de Asís, a los que se sumaron luego las parroquias Virgen del Valle, San José, Dina Huapi, María Madre de la Iglesia, Nuestra Señora del Carmen y Virgen Misionera. La caminata se hizo con sol y casi sin viento.

Los recorridos fueron tres. La columna norte salió de la parroquia San Francisco de Asís (barrio Ñireco) por la avenida de los Pioneros, con parada en Plaza Belgrano hacia las 9. La columna sur partió de la parroquia Medalla Milagrosa, junto a la Escuela La Llave, por la Ruta 40, y sumó fieles de las capillas del Alto Bariloche. La columna este salió de la avenida Bustillo. Las tres se unieron en la gruta.

La misa central se celebró a las 12 en el predio cercano a la gruta. A las 17 hay una segunda misa para adultos mayores y personas con problemas de movilidad.

La Subsecretaría de Protección Civil coordinó el operativo de seguridad. Hubo cortes de tránsito entre las 7 y las 17 en la rotonda del kilómetro 8 (avenida de los Pioneros y Ruta 82), en la rotonda Virgen de las Nieves y en el acceso a Puente Negro sobre la Ruta 82. Los peregrinos circularon por banquinas y, en algunos tramos, por la calzada.

La fecha se adelantó respecto de la habitual, el primer domingo de noviembre, para evitar la superposición con las elecciones de convencionales constituyentes y por la llegada del papa León XIV al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El obispo de la diócesis, Juan Carlos Ares, presentó la edición y pidió rezar por la unidad de la Argentina y de las familias.

(Imagen X @lilisur)

La imagen de la Virgen lleva 80 años en el lugar y la peregrinación comunitaria se realiza desde 1993.