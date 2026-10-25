La ciudad que más recibe: la obra del VMOS ya generó regalías por $2.500M para Bariloche

Es la ciudad que más fondos recibe en Río Negro por regalías de la obra del oleoducto exportador. Entre enero de 2025 y agosto de 2026, la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) generó $14.251 millones que se distribuyen en los 39 municipios. La estrategia impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck empieza a traducirse en recursos concretos que llegan a las comunidades.

domingo 25 de octubre de 2026

Río Negro decidió cambiar su lugar en el mapa energético argentino. En 2022, la Provincia modificó las condiciones que impedían utilizar su costa como salida para las exportaciones de hidrocarburos y comenzó a construir un camino para atraer inversiones, generar empleo y diversificar su economía.

Ese proceso tomó un nuevo impulso durante la gestión de Weretilneck, con decisiones como la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que convirtió a Río Negro en la primera provincia del país en sumarse a este esquema. El objetivo fue generar las condiciones necesarias para que proyectos de gran escala eligieran el territorio rionegrino, movilizaran la economía y abrieran nuevas oportunidades de desarrollo.

Hoy, la construcción del oleoducto VMOS permite medir parte de los resultados de esa estrategia. Según los registros de la Agencia de Recaudación Tributaria, entre enero de 2025 y agosto de 2026 se generaron $53.779 millones en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos vinculados a las empresas que participan de la obra y su cadena directa de proveedores.

De ese total, unos $14.251 millones corresponden a los recursos distribuidos entre los 39 municipios de Río Negro a través de la coparticipación municipal. De ese total, la ciudad de Bariloche recibe casi $2.500M.