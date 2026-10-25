Río Negro desplegó controles antidrogas en distintas rutas de la provincia

La Policía de Río Negro desplegó controles antidrogas y vehiculares en rutas del Valle Inferior, Valle Medio y Zona Andina, con la participación de Toxicomanía, la Sección Canes, Sustracción de Automotores y Seguridad Vial, en el marco de las tareas preventivas del Ministerio de Seguridad y Justicia.

domingo 25 de octubre de 2026

El operativo reunió a personal de distintas áreas policiales para controlar la circulación de personas y vehículos, inspeccionar equipajes y mercadería transportada, verificar documentación y detectar posibles irregularidades.

Uno de los ejes estuvo puesto en la detección de estupefacientes. Para esa tarea, los efectivos de Toxicomanía trabajaron junto a la Sección Canes, cuyos perros están entrenados para identificar sustancias ilegales durante los procedimientos de control.

Las inspecciones también incluyeron colectivos y vehículos particulares, con la revisión de equipajes y cargas transportadas. De esta manera, los controles abarcaron distintas modalidades de circulación y transporte en los corredores viales donde se desplegó el personal policial.

En paralelo, la División Sustracción de Automotores participó de las verificaciones de documentación e identificación de vehículos, con el objetivo de detectar posibles irregularidades y contribuir a la prevención de delitos vinculados con el parque automotor.

El despliegue simultáneo en el Valle Inferior, Valle Medio, El Bolsón y Bariloche permitió extender las tareas preventivas a distintas regiones de Río Negro, mediante la intervención coordinada de unidades con funciones específicas.

Estas acciones forman parte de los controles impulsados por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, con la participación de áreas especializadas de la Policía provincial.