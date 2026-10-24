Semana de la Juventud: Súper sábado con homenaje a Virus, coreos y Eugenia Quevedo
Debido a las condiciones climáticas imperantes, el Concejo Deliberante resolvió reprogramar algunas de las actividades para esta tarde.
Debido a las intensas precipitaciones registradas el show homenaje a Virus programado para el viernes por la noche debió ser suspendido. Ante un pronóstico meteorológico favorable para este sábado, la organización ha reprogramado la agenda para ofrecer una jornada de espectáculos en el Centro Cívico.
El cronograma de actividades se desarrollará de la siguiente manera:
- 14:00 hs – Fede Moura: El líder de la banda homenaje a Virus abrirá la jornada en el escenario principal con un repaso por los grandes éxitos del rock nacional.
- A continuación – Concurso de Coreografías: Alumnos de los colegios participantes de la Semana de la Juventud presentarán sus propuestas artísticas. En paralelo, continuará la atención en los stands gastronómicos estudiantiles, destinados a recaudar fondos para sus viajes de egresados.
- 18:00 hs – Ballet Folclórico Tolkeyén: La prestigiosa agrupación desplegará su repertorio en el marco de sus más de 30 años de trayectoria.
- Posteriormente – Acto de Apertura Oficial: Se realizará la inauguración institucional formal que fuera postergada ayer, con la participación de autoridades municipales y provinciales.
- 21:00 hs – Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos: El cierre del evento estará a cargo de uno de los grupos de cuarteto más destacados del momento, en lo que será su debut absoluto en San Carlos de Bariloche.
Se invita a toda la comunidad y a los visitantes a acercarse a la plaza principal para compartir y disfrutar de esta propuesta cultural.
Más noticias
Últimas noticias
Más vistas