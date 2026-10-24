Weretilneck confirmó más obras de agua y cloacas para más de 1500 familias de Bariloche

El Gobierno de Río Negro firmó los contratos para ejecutar obras de ampliación de las redes de agua potable en los barrios 2 de Agosto y Jockey Club, y de desagües cloacales en el barrio Malvinas de Bariloche.

sábado 24 de octubre de 2026

En los barrios 2 de Agosto y Jockey Club se ejecutarán trabajos para ampliar la capacidad de impulsión y optimizar el funcionamiento del sistema de agua potable, con una inversión provincial superior a los $166 millones.

Las tareas contemplan mejoras en la cisterna, el reemplazo de cañerías, la instalación de nuevos equipos de bombeo y la construcción de 650 metros de red de alimentación. La obra beneficiará a aproximadamente 1.050 familias y permitirá fortalecer la prestación del servicio en ambos sectores de la ciudad.

“La obra de agua es importantísima, porque permitirá garantizar el suministro durante el verano, mejorar la calidad del agua en invierno y asegurar que sea potable. Estamos dando respuesta a necesidades y planteos de los vecinos”, sostuvo el Gobernador Weretilneck.

Cloacas para 645 familias del barrio Malvinas

Durante el acto que tuvo lugar en la Municipalidad, se firmó el contrato para ampliar la red de desagües cloacales en el barrio Malvinas, una obra que contará con una inversión de $1.401.456.118 y beneficiará a 645 familias.

“Las cloacas quedan para toda una generación, esto mejora la condición de vida de los vecinos” explicó el Intendente Cortés.

El proyecto contempla la ejecución de conexiones domiciliarias, la instalación de 7.200 metros lineales de cañería de PVC de 160 milímetros de diámetro, la construcción de 50 bocas de registro y la realización de siete empalmes a bocas de registro existentes.

La ampliación de la red permitirá mejorar la infraestructura sanitaria del barrio, reduciendo los problemas de contaminación y evitando los gastos que actualmente deben afrontar las familias para contratar camiones atmosféricos para el desagote de pozos.

Al respecto, Weretilneck destacó: “Es fundamental porque permitirá reducir los problemas de malos olores y, principalmente, evitar los costos de tener que contratar camiones y dejar atrás las limitaciones que eso implica en la vida cotidiana. Con la firma del contrato, damos un paso importante para el inicio de una obra muy esperada por la comunidad”.

Durante el acto que tuvo lugar en la Municipalidad estuvieron presentes el Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos; el Ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, el Secretario General; Nelson Cides; junto a legisladores y autoridades provinciales y municipales.