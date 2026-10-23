La lista Naranja propone destinar 40% del presupuesto a obra pública y reducir concejales

Yanina Sánchez y Julia Fernández, candidatas a convencionales por la alianza entre el PUL y JSRN, dialogaron con Económicas Bariloche de las iniciativas del espacio oficialista. Plantearon además que los desarrollos privados reserven un porcentaje de loteos sociales en la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche.

viernes 23 de octubre de 2026

Yanina Sánchez, candidata a convencional por la lista Naranja, señaló que uno de los ejes principales de la propuesta es destinar el 40% del presupuesto municipal a obra pública. Según dijo, eso permitiría que la ciudad “continúe creciendo a través de las gestiones” durante la vigencia de la nueva Carta Orgánica. Sostuvo que ese porcentaje es “aplicable” y “real”.

Sánchez también defendió la reducción del número de concejales que propone la lista. Afirmó que, con menos bancas, todos los sectores sociales seguirían representados y se reduciría el gasto público, con lo que se podría destinar más dinero a obra pública.

La candidata, que integra el espacio político del intendente Cortés, puso el acento en la necesidad de seguir desarrollando infraestructura para una ciudad que continúa creciendo y debe dar respuestas a las demandas de sus vecinos. Consideró importante acompañar iniciativas que fortalezcan los servicios, los espacios públicos y las oportunidades para los distintos sectores de la comunidad.

Afirmó que Bariloche tiene un equipo de trabajo que prioriza proyectos postergados desde hace muchos años, en una ciudad que crece “año tras año”. Pidió a los barilochenses que acompañen el proyecto político de Cortés “para seguir creciendo”.

Entre las obras en marcha, mencionó la construcción del Natatorio Municipal de Playa Centenario, destinado a generar nuevos espacios para la práctica deportiva y las actividades recreativas.

Julia Fernández, también candidata de la lista, dijo que la propuesta mantiene los derechos vinculados a los requisitos ambientales. Agregó que el acceso a la tierra es una demanda “de hace muchísimos años”.

Para hacer ese derecho más efectivo, planteó fijar un porcentaje concreto de cada desarrollo privado que se destine a loteos sociales. Los desarrolladores, indicó, deberían construir los servicios y reservar parte de los lotes con ese fin.

La lista Naranja es la alianza entre el PUL, del intendente Walter Cortés, y JSRN, del gobernador Alberto Weretilneck, entre otros espacios.