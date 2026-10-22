La Patagonia tiene los precios más altos del país en supermercados

Cinco provincias de la región superaron el millón de pesos por una misma canasta en septiembre. La brecha con la más barata, Mendoza, fue de $147.610, según la consultora Analytica.

jueves 22 de octubre de 2026

El costo de una misma canasta de alimentos y bebidas volvió a mostrar diferencias marcadas entre provincias en septiembre. Santa Cruz registró el valor más alto ($1.067.161) y Mendoza el más bajo ($919.551), según el último relevamiento del Changuito Federal de Analytica.

El estudio mide una canasta fija de productos de supermercado, pensada para el consumo mensual de una familia de dos adultos y dos menores. Para que la comparación sea válida, la consultora mantiene idéntica marca y cantidad por empaque en cada jurisdicción, con foco en primeras marcas y consumos básicos de la clase media.

Después de Santa Cruz se ubicaron Chubut ($1.062.515), Tierra del Fuego ($1.037.790), Río Negro ($1.029.622) y Neuquén ($1.019.872): las cinco provincias patagónicas ocuparon el podio de las más caras. En el extremo opuesto, tras Mendoza figuraron La Rioja ($931.735), Catamarca ($947.194), San Luis ($955.304) y Tucumán ($960.994).

Variación mensual

Los mayores aumentos en pesos respecto de agosto se dieron en Salta (+$57.913), Entre Ríos (+$52.835) y Corrientes (+$51.681). Los más bajos, en La Rioja (+$20.987), Neuquén (+$20.074) y Mendoza (+$3.827). En términos porcentuales, el NEA lideró las subas: Chaco (5%), Corrientes (4,6%) y Misiones (4,2%). Río Negro y Neuquén registraron 1% cada una y Mendoza, 0,9%.

**Variación interanual.** El mayor encarecimiento en doce meses se verificó en Chubut (34,9%), Tierra del Fuego (34,5%) y Chaco (34,2%). Las menores subas correspondieron a La Rioja (26,1%), San Luis (24,9%) y Mendoza (24,6%).

Productos

La cebolla subió entre 30% y 60% en la mayoría de las provincias, con picos en San Luis (74,1%) y San Juan (63,2%); en La Pampa el alza fue de 2,3%. El tomate redondo aumentó 30,3% en Mendoza y 21,3% en Tucumán y Catamarca. El arroz, sin cambios en agosto, subió entre 2% y 7% en todas las jurisdicciones; solo Santa Cruz superó ese rango (8,1%) y San Luis quedó por debajo (1,9%). La leche aumentó entre 1% y 5% en la mayoría de las provincias, con Chubut al frente (5,2%); Tierra del Fuego fue la única con baja (0,3%). El aceite de girasol, que había encabezado las subas en agosto, varió menos de 1% en 17 de las 25 jurisdicciones relevadas.

Salarios

Analytica atribuye la dispersión de precios a las diferencias regionales en el costo de vida. La Patagonia, con las canastas más caras, es también la región de salarios más altos, lo que compensa en parte el mayor costo.

Santa Cruz tiene el segundo salario promedio del sector privado registrado, detrás de Neuquén. El informe advierte que el promedio esconde una alta dispersión interna: tomando el salario de comercio al por menor como referencia, en varios casos la canasta mensual representa más de un tercio de la suma de dos salarios del sector.