Café Martínez desembarca en Bariloche e inaugura su local antes de fin de mes

La apertura está prevista para el miércoles 28 de noviembre. El local estará ubicado en calle Beschtedt, entre Vicealmirante O´Connor y Mitre, en la planta baja del hotel Milán, frente a la escuela Dante Alighieri.

jueves 22 de octubre de 2026

La histórica confitería Café Martínez aterriza en Bariloche con la apertura del local, que estará ubicado en calle Beschtedt, entre Mitre y O´Connor, a metros de la Iglesia Catedral.

Así lo confirmaron fuentes de la compañía a Económicas Bariloche. La apertura está prevista para el miércoles próximo (28/11) cuando se realizará la apertura oficial del nuevo local, situado en la planta baja del hotel Milán.

Café Martínez tiene alrededor de 100 años de historia y cerca de 200 sucursales en todo el país. La firma no sólo ofrece servicio de cafetería, sino que además son importadores, tostadores y distribuidores, y desde hace más de dos décadas lleva ese conocimiento a una de las principales redes de cafeterías de la región, construyendo una experiencia que combina trayectoria, innovación y cercanía con nuestros clientes.

Nació en 1933 y con el paso del tiempo ganó prestigio. Fue inaugurado en ese año por el españil Atilano Martínez y su esposa Justa. El primer local que inauguró, y que aún opera, está ubicado en la calle Talcahuano 948 (Buenos Aires), funcionando como importadores, tostadores y distribuidores de café para los bares porteños.

Durante décadas el negocio funcionó bajo la conducción familiar, siendo la hija de Atilano - Olga- la primera en hacerse cargo de la operación de los locales. Luego fueron los nietos del fundador quienes rediseñaron el modelo del negocio, alrededor de 1995. Ellos transformaron el tradicional tostadero en un concepto de cafetería gourmet donde el cliente podía elegir entre distintos tipos de grano.

A partir del año 2000 comenzó un proceso de expansión, a través del sistema de franquicias, gracias al cual logró un crecimiento exponencial.

La marca cuenta con más de 200 sucursales distribuidas en Argentina y en distintos países del mundo (como Paraguay, Uruguay, Bolivia, España, entre otros)