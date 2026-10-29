Bariloche presente en Gastro Japo Food Week: de qué se trata
El representante local es Keito, Gastronomía Japonesa, que propone un menú especial para el evento, que se extenderá hasta el 8 de noviembre.
En el país hay cerca de 40 establecimientos gastronómicos que ofrecen menús especiales, promociones y propuestas diseñadas especialmente para esta edición, con menús desde $18.000 y descuentos de hasta el 25%.
Durante 12 días, la invitación será a acercarse a distintas expresiones de la gastronomía japonesa: desde cocina tradicional, sushi, ramen y omakase hasta izakaya, cafetería y pastelería.
Bajo el concepto “Tabemashou”, una expresión japonesa que puede traducirse como “comamos” o “vamos a comer”, la edición 2026 propone salir a compartir la mesa, descubrir nuevos sabores y aprovechar estos días para conocer restaurantes y emprendimientos especializados en cocina japonesa.
La propuesta de Bariloche
Keito, el establecimiento de Bariloche ubicado en calle Salta 215, tiene la siguiente propuesta.
Taishoku edición Koshikatsu Incluye 3 estilos de --.Koshikatsu(Langostinos,cerdo y pollo) Acompañado con 2 salsas .Gohan(bowl de arroz cocido).
Misoshoru(Sopa a base de shiro miso ,wakame,tofu,verdeo) .Poteto Sarada (Ensalada fría de papa estilo japonesa con pepino, zanahoria,kewpie, Fukujinzuke) . Sunomono (pepino y/o repollo con un aliñado avinagrado)
Precio: 25 Mil pesos por persona
Promoción: No acumulable con otras promociones
Condiciones: Del 28 al domingo 08/11
Reservas: No requiere reserva previa.