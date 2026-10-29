Bariloche presente en Gastro Japo Food Week: de qué se trata

Comenzó a nivel nacional la octava edición de Gastro Japo Food Week, organizada por el Club Gastro Japo, la asociación civil que reúne los mejores restaurantes y emprendimientos vinculados a la gastronomía japonesa en Argentina, en la que Bariloche está representada por un emprendimiento gastronómico.

jueves 29 de octubre de 2026

El representante local es Keito, Gastronomía Japonesa, que propone un menú especial para el evento, que se extenderá hasta el 8 de noviembre.

En el país hay cerca de 40 establecimientos gastronómicos que ofrecen menús especiales, promociones y propuestas diseñadas especialmente para esta edición, con menús desde $18.000 y descuentos de hasta el 25%.

Durante 12 días, la invitación será a acercarse a distintas expresiones de la gastronomía japonesa: desde cocina tradicional, sushi, ramen y omakase hasta izakaya, cafetería y pastelería.

Bajo el concepto “Tabemashou”, una expresión japonesa que puede traducirse como “comamos” o “vamos a comer”, la edición 2026 propone salir a compartir la mesa, descubrir nuevos sabores y aprovechar estos días para conocer restaurantes y emprendimientos especializados en cocina japonesa.

La propuesta de Bariloche



Keito, el establecimiento de Bariloche ubicado en calle Salta 215, tiene la siguiente propuesta.

Taishoku edición Koshikatsu Incluye 3 estilos de --.Koshikatsu(Langostinos,cerdo y pollo) Acompañado con 2 salsas .Gohan(bowl de arroz cocido).

Misoshoru(Sopa a base de shiro miso ,wakame,tofu,verdeo) .Poteto Sarada (Ensalada fría de papa estilo japonesa con pepino, zanahoria,kewpie, Fukujinzuke) . Sunomono (pepino y/o repollo con un aliñado avinagrado)



Precio: 25 Mil pesos por persona

Promoción: No acumulable con otras promociones

Condiciones: Del 28 al domingo 08/11

Reservas: No requiere reserva previa.