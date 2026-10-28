¿Qué pasa con los trenes en España? Este año ya hubo 115 muertos en dos choques

Ambos fueron trenes de alta velocidad. Adamuz (enero) y Los Yébenes (octubre) suman 46 y 69 fallecidos. Entre ambos hubo accidentes en Rodalies, Murcia, Asturias, Talavera y Zaragoza.

miércoles 28 de octubre de 2026

El 28 de octubre, un AVE chocó contra un Iryo detenido en la vía cerca de Urda (Toledo), ambos trenes de alta velocidad de España. El balance provisional es de 69 muertos y unos 179 heridos, según el registro de accidentes ferroviarios de Wikipedia. Es una cifra mayor que los unos 80 heridos informados durante la tarde.

El 18 de enero, un Iryo Málaga-Madrid descarriló en Adamuz (Córdoba) y sus últimos vagones invadieron la vía paralela. Allí chocaron con un Alvia Madrid-Huelva. Murieron 46 personas y hubo unos 150 heridos.

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Desde enero se sumaron otros siniestros:

-20 de enero: dos accidentes en Rodalies de Catalunya. En Gelida, un tren chocó contra un muro caído sobre la vía y murió el maquinista. Adif suspendió toda la circulación de la red.

-22 de enero: los maquinistas de Rodalies se negaron a conducir hasta que se revisara la red. Ese día hubo además un choque de un cercanías contra una grúa en Alumbres (Cartagena), con seis heridos leves, y otro accidente en Asturias.

-12 de febrero: un Alvia chocó contra un coche en un paso a nivel sin barreras en Talavera de la Reina. Murió el conductor del coche.

-12 de octubre: se incendió la cola de un AVE Serie 100 en la línea Madrid-Barcelona, en Zaragoza. No hubo heridos.

Tras el último choque, Renfe suspendió la venta de billetes entre Madrid y Andalucía hasta el 13 de diciembre. Los maquinistas convocaron huelga para el 29 de octubre por la seguridad ferroviaria. Las causas de ambos choques no están determinadas.