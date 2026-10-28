Río Negro prevé herramientas financieras por $400.000M para el año que viene

Autoridades provinciales explicaron en comisiones legislativas detalles del proyecto de ley que propone herramientas financieras para el 2027, que permitirán anticipar la organización de los recursos y las obligaciones del próximo ejercicio, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los pagos del Estado provincial.

miércoles 28 de octubre de 2026

El Ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, expuso la iniciativa ante las comisiones legislativas reunidas en plenario. La propuesta contempla tres instrumentos: un sobregiro del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) por $180.000 millones, un programa de letras por hasta $160.000 millones y la emisión de cheques de pago diferido por hasta $30.000 millones.

Estas herramientas permiten atender necesidades de liquidez de corto plazo y responder a diferencias temporales entre los ingresos y los egresos. Su previsión anticipada forma parte de la planificación financiera para ordenar las cuentas públicas y dar previsibilidad al funcionamiento del Estado, especialmente durante los primeros meses del año, cuando se concentran obligaciones importantes como el pago de salarios y a grandes proveedores de distintas áreas.

“Son instrumentos que nos dan liquidez de corto plazo y una respuesta inmediata cuando hay desvíos de caja frente a situaciones estacionales de descalce entre ingresos y egresos. Esa es la función principal de estas herramientas”, explicó Sánchez.

La presentación anticipada del proyecto responde a la necesidad de cumplir con los plazos administrativos que requiere su puesta en marcha. Una vez obtenida la aprobación legislativa, deben tramitarse las autorizaciones correspondientes ante el Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central (BCRA), que demandan entre 30 y 45 días.

Por eso, el objetivo es contar con las herramientas habilitadas desde los primeros días de enero, para afrontar las obligaciones del inicio del ejercicio con mayor previsibilidad.

De esta manera, Hacienda avanza en la planificación del próximo año y en la organización de los recursos financieros necesarios para sostener los compromisos del Estado provincial.