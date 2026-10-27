El Tren Patagónico retoma su servicio habitual entre Viedma y Bariloche

El Tren Patagónico retomará el viernes 30 de octubre sus servicios regulares de pasajeros, en los horarios habituales. La reanudación se produce tras las interrupciones ocasionadas por las condiciones meteorológicas extremas registradas en la región y la finalización de los trabajos de reparación y acondicionamiento de las vías y el material tractivo.

martes 27 de octubre de 2026

La formación partirá desde Viedma los viernes a las 17.00 con destino a Bariloche, mientras que el regreso desde Bariloche hacia Viedma se realizará los domingos, también a las 17.00.

La reanudación se concreta luego de finalizar los trabajos de reparación y acondicionamiento de la infraestructura ferroviaria y del material tractivo, necesarios para restablecer las condiciones operativas del servicio tras las afectaciones provocadas por las condiciones meteorológicas extremas que se registraron en la región.

Con los trabajos finalizados, el tren está listo para volver a recibir a sus pasajeros y realizar su habitual recorrido del mar a la montaña, conectando distintas localidades rionegrinas y ofreciendo una experiencia de viaje que forma parte de la identidad de la provincia.

Asimismo, con la reanudación del servicio, vuelve el Vagón Educativo, una propuesta que permite trasladar a estudiantes de distintas escuelas de Río Negro para participar de experiencias educativas y recreativas vinculadas al recorrido ferroviario y al conocimiento del territorio provincial.

De esta manera, el Tren Patagónico retoma sus servicios habituales y continúa trabajando para fortalecer la conectividad, el turismo y las propuestas educativas y recreativas a lo largo de Río Negro.