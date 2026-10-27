La CEB avanza con el plan de soterrado en la zona de Campanario

La Cooperativa completó una nueva obra sobre la avenida Exequiel Bustillo, entre los kilómetros 17,5 y 18. Los trabajos incluyeron el tendido subterráneo de otros 500 metros de línea de media tensión de 13,2 kV que se suman a otras intervenciones destinadas a modernizar la infraestructura eléctrica de Bariloche.

martes 27 de octubre de 2026

La Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) continúa avanzando con su plan de soterrado de líneas eléctricas, una política de inversión destinada a mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio, incrementar la seguridad y acompañar el crecimiento de la ciudad. De la mano de estas obras, junto a los extensos planes de poda y la instalación de cables preensamblados que evitan cortocircuitos, durante este invierno se logró reducir en forma marcada el número de interrupciones y su duración.

En esta oportunidad, los trabajos se desarrollaron en la zona de El Campanario, sobre la avenida Exequiel Bustillo, desde el kilómetro 17,5 hasta el kilómetro 18. La obra contempló el soterramiento de aproximadamente medio kilómetro de línea de media tensión de 13,2 kV, junto con la construcción de cámaras que forman parte de la nueva infraestructura subterránea.

Más obras, más seguridad

El soterramiento permite reducir la exposición de las líneas eléctricas a factores externos y a las condiciones climáticas que caracterizan a Bariloche, como los fuertes vientos, las nevadas y las lluvias persistentes. De esta manera se contribuye a disminuir la vulnerabilidad de la infraestructura, reducir riesgos y fortalecer la confiabilidad del servicio.

La intervención en El Campanario se suma a los trabajos realizados en la zona Este, donde la CEB avanzó con el soterramiento de líneas que parten de la Estación Transformadora Este (ETE Este).

Entre esas tareas se realizó el reemplazo del cableado Eco Compact Duo existente por conductores instalados en cañeros subterráneos en el primer tramo de la línea que se dirige hacia el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria. También se ejecutaron obras para mejorar la alimentación eléctrica del Parque Tecnológico, Productivo e Industrial de Bariloche (PITBA), mediante una conexión exclusiva desde una celda de media tensión de la estación transformadora.

Asimismo, se realizaron trabajos para eliminar un cruce aéreo de media tensión sobre la Ruta Nacional 40, en inmediaciones de las instalaciones de Canal Seis y del destacamento de la Policía Caminera de Río Negro, con el propósito de reducir riesgos operativos y mejorar la seguridad vial.

Inversión y planificación estratégica

El presidente de la CEB, Alejandro Pozas, destacó la importancia de continuar extendiendo estas intervenciones a diferentes sectores de Bariloche: “El soterramiento es una inversión estratégica para mejorar la seguridad y la confiabilidad de nuestra red eléctrica. Son obras que no se ven, porque quedan bajo tierra, pero que tienen un impacto concreto en la infraestructura y en la calidad del servicio que brindamos a los vecinos”.

En ese sentido Pozas señaló la importancia de incorporar herramientas de análisis territorial para orientar las inversiones: “Logramos elaborar un mapa de recurrencia de cortes del servicio eléctrico que nos permitió identificar dónde se concentra la mayor cantidad de interrupciones, qué patrones se repiten en determinados días, horarios o épocas del año y cuáles son las áreas críticas que requieren mayor atención. No se trata solamente de localizar los cortes, sino de analizar su evolución en el tiempo para mejorar la planificación de las obras y fortalecer la calidad del servicio”.

Mirada al futuro

El plan de soterrado forma parte de una estrategia de modernización de la red eléctrica que busca dar respuesta a las necesidades actuales de los vecinos y acompañar el desarrollo urbano y productivo de Bariloche.

Con obras en distintos puntos de la ciudad y herramientas que permitan identificar prioridades a partir del comportamiento del servicio, la CEB sostiene una política de inversión orientada a fortalecer la infraestructura crítica, mejorar la seguridad y construir un sistema eléctrico más confiable y preparado para el futuro.