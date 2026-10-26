Con 16 camiones mixer, Las Victorias sumó este sábado 128 M3 de pavimento

La cuadrilla de Pavimentación Urbana colocó este sábado 128 metros cúbicos de hormigón sobre Luis Piedrabuena hacia avenida Las Victorias. El esfuerzo de los trabajadores da continuidad a una obra que mejora la conexión del barrio.

lunes 26 de octubre de 2026

El movimiento de camiones mixer y el trabajo de la cuadrilla de Pavimentación Urbana marcaron este sábado una nueva jornada de obra sobre Comandante Luis Piedrabuena. Con la colocación de 128 metros cúbicos de hormigón, la Municipalidad de Bariloche avanzó hacia avenida Las Victorias y dio continuidad a las mejoras que impulsa la gestión del intendente Walter Cortés en este acceso al barrio.

Los trabajos se sostienen también durante los fines de semana gracias al esfuerzo del personal municipal. La descarga del material, su distribución y la terminación de la superficie requieren una tarea coordinada entre los choferes, los operarios y quienes trabajan sobre la calzada, como pudo verse durante esta jornada.

El despliegue de este sábado comprendió 16 cargas de camiones mixer y un volumen de hormigón elaborado con aproximadamente 45.000 kilogramos de cemento y 225 toneladas de áridos, entre piedras y arenas. Se utilizó hormigón H30 con aditivos acelerantes y fluidificante, además de macrofibra.

Esta intervención se suma a las jornadas anteriores de hormigonado sobre Piedrabuena, tanto en el acceso próximo a Cabildo como en dirección a avenida Las Victorias. El avance por etapas permite dar continuidad a la nueva calzada y mejorar la conexión entre la ruta y el barrio.

La obra también contempla un badén para encauzar el agua y evitar que ingrese a la ruta. Como parte de la preparación del sector, se colocaron cañerías de pase bajo la superficie de rodamiento para facilitar futuras instalaciones y reducir la necesidad de abrir el pavimento.

La continuidad de estas tareas refleja el compromiso de la cuadrilla de Pavimentación Urbana, que aporta su trabajo durante el fin de semana para sostener el avance de las obras municipales. En el marco de la gestión de Walter Cortés, la intervención busca mejorar las condiciones de circulación y los accesos a Las Victorias.

Se solicita a los vecinos y conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal mientras continúan los trabajos y el proceso de fraguado del hormigón.