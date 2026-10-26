El 6to 1era de la Escuela de Hotelería ganó la Semana de la Juventud

Este domingo y tras siete días cargados de actividades, una institución pública y simbólica de nuestra ciudad como la Escuela de Hotelería, fue la que más puntos sumó y se ganó el viaje a Villa Carlos Paz otorgado por Flecha Estudiantil.

lunes 26 de octubre de 2026

La noche de este domingo quedará en la memoria de los alumnos del 6to 1era del CET 25, quienes sumaron más puntos que el resto y quedaron primeros en la tabla de puntos que contabilizó todas las actividades desarrolladas en la Semana de la Juventud.

En el segundo lugar se ubicó el 5to C del colegio Don Bosco y tercero el último año del colegio Vuriloche que en ambos casos vivirán la experiencia del viaje de egresados en Bariloche, gentileza de Travel Rock y Soul Max, respectivamente.

La jornada tuvo el resultado final de numerosas actividades como el certamen de talentos y el concurso de coreografías de baile. Asimismo se dio a conocer el mejor stand y la mejor hinchada, la cual fue para los quintos año.