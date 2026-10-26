El gobierno de Río Negro pagará el aumento del 4,18% a docentes pese al rechazo de UNTER

El Gobierno de Río Negro liquidará el aumento salarial del 4,18% al sector docente con los haberes de octubre, aun frente al rechazo de la conducción de UNTER, que priorizó su postura política por encima de la defensa de los trabajadores y del derecho a la educación de miles de niños, niñas y jóvenes rionegrinos.

lunes 26 de octubre de 2026

Con esta actualización, los salarios docentes acumularán un incremento nominal del 25,9% durante 2026. El aumento forma parte de una política de actualizaciones periódicas, calculadas a partir del promedio de la inflación nacional y la registrada en Viedma, que le da previsibilidad al sector.

Esa política se refleja en el posicionamiento de Río Negro a nivel nacional. La última comparación salarial disponible ubicó a la provincia en el 4° lugar del país. Con el aumento aplicado, el salario de bolsillo de octubre para un maestro de grado de jornada simple sin antiguedad será de $1.412.430

Frente a esto, el Gobierno Provincial cuestionó la decisión de la dirigencia gremial de rechazar una propuesta que garantiza actualizaciones vinculadas a la inflación. Desde el Ejecutivo se señaló que la conducción de UNTER antepone su visión política a las necesidades de las y los docentes y a la continuidad educativa, y que las disputas de la dirigencia no pueden convertirse en un obstáculo para que los trabajadores perciban sus mejoras ni para que los estudiantes tengan garantizado su derecho a aprender.

La propuesta provincial contempla, además, una nueva actualización salarial en diciembre, también calculada a partir del índice de inflación de octubre, y la continuidad de las instancias de diálogo para abordar las demandas del sector educativo.

En un contexto económico nacional complejo, la gestión de Weretilneck sostiene una política de orden fiscal y actualización de los ingresos, con el objetivo de cuidar los recursos públicos, cumplir con los salarios y garantizar el funcionamiento del sistema educativo. El rechazo de la conducción gremial no modifica esa decisión.