La CAX rescató a un hombre que sufrió una caída en la ladera oeste del cerro López

Durante la noche, equipos del CAX realizaron un operativo de rescate en el sector de Palotinos, en el Cerro López, tras la caída de una persona de aproximadamente 60 años.

lunes 26 de octubre de 2026

Imagen ilustrativa

Luego de recibir el aviso y la ubicación del incidente, el equipo logró encontrar a la persona muy cerca del lugar desde donde había podido comunicar lo sucedido. Su estado general y su nivel de lucidez generaron preocupación, por lo que se decidió organizar un operativo teniendo en cuenta la posibilidad de que su condición pudiera empeorar.

Debido a que ya era de noche y a las características del terreno, muy técnico y expuesto en ese sector de la montaña, se realizó un recambio de los equipos de rescate y se trasladó más material y equipamiento para que el personal pudiera permanecer en el lugar durante la noche, asistir a la persona y monitorear su evolución.

Afortunadamente, durante el transcurso de la noche presentó una mejoría. Sin embargo, dadas las características del terreno y considerando que todavía no se encuentra en condiciones adecuadas para realizar un descenso seguro por sus propios medios o mediante una evacuación terrestre, se gestionó un operativo de evacuación aérea para las primeras horas de la mañana.

En este momento, el equipo se encuentra a la espera del recurso aéreo, cuya intervención está prevista para antes de las 8:00, sujeta a las condiciones operativas y meteorológicas.