La CAX rescató a un hombre que sufrió una caída en la ladera oeste del cerro López
Luego de recibir el aviso y la ubicación del incidente, el equipo logró encontrar a la persona muy cerca del lugar desde donde había podido comunicar lo sucedido. Su estado general y su nivel de lucidez generaron preocupación, por lo que se decidió organizar un operativo teniendo en cuenta la posibilidad de que su condición pudiera empeorar.
Debido a que ya era de noche y a las características del terreno, muy técnico y expuesto en ese sector de la montaña, se realizó un recambio de los equipos de rescate y se trasladó más material y equipamiento para que el personal pudiera permanecer en el lugar durante la noche, asistir a la persona y monitorear su evolución.
Afortunadamente, durante el transcurso de la noche presentó una mejoría. Sin embargo, dadas las características del terreno y considerando que todavía no se encuentra en condiciones adecuadas para realizar un descenso seguro por sus propios medios o mediante una evacuación terrestre, se gestionó un operativo de evacuación aérea para las primeras horas de la mañana.
En este momento, el equipo se encuentra a la espera del recurso aéreo, cuya intervención está prevista para antes de las 8:00, sujeta a las condiciones operativas y meteorológicas.