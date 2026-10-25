Sol para Fede Moura y noche mágica con Euge Quevedo y la Banda de Carlitos

La lluvia dio una tregua ayer en Bariloche y la Semana de la Juventud tuvo un cierre histórico con Euge Quevedo y la Banda de Carlitos, con un Centro Cívico a pleno de chicos y chicas. Antes, en un mediodía radiante, la multitud vibró con los éxitos de Virus.

domingo 25 de octubre de 2026

Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos se presentaron anoche en el Centro Cívico, en un cierre multitudinario de la 30° Semana de la Juventud.

La fiesta fue total y los cordobeses brillaron con un repertorio que incluyó "Perdonarte para qué", "Como lo hizo" y "Tu fan", además de los covers "Entra en mi vida" y "Que lloro", y un enganchado con Keso Pavón como voz principal. En el tramo final sonaron "Como lo hizo", "Estrellita dile", "Obsesión", "Claro que lo hice" y "No podrás". El cierre fue con "Potra salvaje".

A mitad del show, el presidente del Concejo Deliberante, Gerardo Del Río, el concejal Juan Pablo Ferrari y la asesora letrada del municipio, Yanina Sánchez, entregaron obsequios a los artistas. El Concejo organiza la Semana de la Juventud desde 1996.

La grilla se reordenó por el clima. La lluvia obligó a suspender las actividades del viernes y el homenaje a Virus pasó al sábado. La jornada empezó a las 14 con el show tributo encabezado por Fede Moura. Siguieron el concurso de coreografías de los colegios, los stands de comida de los cursos y, a las 18, el ballet folclórico Tolkeyén.

Antes del recital, el intendente Walter Cortés encabezó la apertura oficial.

Se trata de uno de los eventos clásicos de la agenda cultural de Bariloche, el cual cada año organiza el Concejo Deliberante, donde los quintos años de los colegio secundario de la ciudad compiten para ganarse el viaje de egresados a Carlos Paz.

Fede Moura

Antes, al mediodía, la presentación de la banda de Fede Moura fue a pleno sol, luego de semanas de lluvias que obligaron a suspender el recital de tributo a Virus el viernes.

Rememorando los mejores épocas de la década de los años 80, Fede Moura homenajeó a la banda que lideró su tío Federico y repasó todos los éxitos de Virus, en el show que no había podido realizarse este viernes por las condiciones climáticas.

Sin embargo, ahora la gente pudo disfrutar de una tarde primaveral de calor, cantando y bailando grandes canciones de nuestro rock como “Pronta entrega”, “Luna de miel en la mano”, “Wadu Wadu”, “El probador” o la clásica “Imágenes paganas”.

Mientras sonaba lo mejor del rock nacional todos los presentes pudieron colaborar y recorrer los stands de las escuelas, que prepararon delicias dulces y saladas y todo tipo de bebidas para reunir fondos para su tan ansiado viaje.

La jornada de este sábado continúa con más actividades y se coronará con la presentación de Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos a partir de las 21 horas.