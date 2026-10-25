Y un día dejó de llover: cuánto dura la primavera y cómo sigue el clima de Bariloche

Tras semanas de lluvias, el sábado salió el sol y el domingo fue un día primaveral, despejado y con máxima de 15 °C. El SMN prevé chaparrones aislados para esta noche, más lluvia el lunes y una mejora desde el martes.

domingo 25 de octubre de 2026

La lluvia cortó el sábado y volvió el sol a Bariloche. El viernes 23 había obligado a suspender las actividades de la Semana de la Juventud en el Centro Cívico, que se reprogramaron para el sábado 24, con tarde soleada.

El domingo 25 siguió a pleno sol, con una máxima de 15 °C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el buen tiempo se interrumpe esta noche con el ingreso de un frente que traerá chaparrones aislados. El viento se intensificaría hacia la tarde, con ráfagas de hasta 31 km/h, y se calmaría durante la noche.

El lunes será inestable y mayormente cubierto, con una mínima de 5 °C y una máxima de 16 °C. Los chaparrones irán desde el mediodía hasta la noche, con viento de hasta 22 km/h del noroeste, rotando al oeste.

La mejora llega el martes. La mañana será nublada, con una mínima de 8 °C. El cielo se despejará a la tarde, sin lluvias, y la máxima será de 13 °C, con viento del sudoeste.

El miércoles será el día más templado: parcialmente nublado, entre 6 °C y 18 °C, con viento leve del este de 12 km/h. El jueves seguirá con mucha nubosidad, entre 9 °C y 18 °C. A la tarde el viento del noroeste subirá a 31 km/h. El viernes tendrá una mañana fresca de 8 °C y una tarde de 18 °C, con viento del oeste en aumento.