Qué sectores se repavimentarán en la Ruta 82

La Provincia invertirá $1.533 millones para recuperar 2.761 metros de calzada en seis sectores de la Ruta Provincial 82.

lunes 26 de octubre de 2026

La firma del acuerdo para iniciar la obra se concretó esta última semana con el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente de Bariloche, Walter Cortés. La intervención se financiará con recursos provinciales y estará a cargo de la empresa Rimsol S.A.

El proyecto prevé la colocación de aproximadamente 2.800 toneladas de mezcla asfáltica para recuperar sectores afectados por el desgaste y las condiciones climáticas.

¿Qué sectores incluirá la obra?

La repavimentación alcanzará seis puntos de la Ruta 82:

Calle Francisco de Biedma: uno de los sectores contemplados en el plan.

Inmediaciones de la Fundación INTECNUS: se intervendrá la calzada cercana a la institución.

Rotonda Virgen de las Nieves: se realizarán trabajos en este punto de conexión vial.

Desde la rotonda Virgen de las Nieves hasta el acceso a Puente Negro: el tramo comprende un sector de Villa Los Coihues.

Desde Puente Negro hasta QMark: otro de los segmentos incluidos en la recuperación.

Área del Camping Suizo: se reparará la calzada en este sector.

¿En qué consistirán los trabajos?

Las tareas comprenderán la reparación de los tramos más deteriorados y la colocación de una nueva carpeta asfáltica. La intervención busca mejorar las condiciones de la calzada, afectada por el desgaste y las intensas lluvias y nevadas del último invierno.

¿Por qué es importante recuperar la Ruta 82?

La Ruta Provincial 82 es una conexión relevante para Bariloche, ya que facilita los desplazamientos cotidianos de los vecinos y trabajadores y el acceso a distintos espacios turísticos y recreativos.

Con esta obra, la Provincia apunta a mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación en una vía utilizada tanto por residentes como por visitantes.