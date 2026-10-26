Comenzaron las nuevas perforaciones de agua en el predio de captación del Ñireco

La obra beneficiará directamente a vecinos de los barrios Pilar I y II, Dos Valles, 645 viviendas y Valle Azul.

lunes 26 de octubre de 2026

El Gobierno de Río Negro inició las obras para realizar nuevas perforaciones de agua en el predio de captación del río Ñireco, en Bariloche.

Esta es una obra fundamental para la ciudad. Las perforaciones funcionarán como filtros naturales, lo que permitirá captar agua incluso cuando el río Ñireco baje con turbiedad.

El trabajo pudo ponerse en marcha en tiempo récord gracias a la tarea conjunta de los técnicos de Aguas Rionegrinas y del equipo técnico del DPA, con sus geólogos, que acompañaron esta decisión orientada a brindar mejoras concretas a los vecinos.

Una vez finalizadas las perforaciones, se trabajará en la instalación de los equipos de bombeo con sus respectivos tableros, la conexión eléctrica y de la cañería de vinculación, etapa que completará el sistema.

Desde Aguas Rionegrinas se destacó el compromiso de todos los equipos que hacen posible esta obra, pensada para dar mayor previsibilidad y seguridad al servicio de agua potable en la ciudad.