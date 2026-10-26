Principio de incendio en la confitería giratoria del Teleférico Cerro Otto

El fuego se habría originado en el área de calderas, cerca de las 11. Bomberos Melipal trabajó en el lugar. No hubo heridos. Por el momento se desconocen las causas.

lunes 26 de octubre de 2026

Captura de video Bache3000

Un principio de incendio se registró hoy, cerca de las 11, en la confitería giratoria del Teleférico Cerro Otto, en Bariloche. Una columna de humo salía de la parte superior del edificio y fue vista por quienes estaban en las inmediaciones.

Personal de Bomberos Melipal acudió al lugar para controlar las llamas. Según los datos preliminares que recogieron los medios locales, el foco se habría iniciado en la zona de calderas. Hasta el momento no hay información oficial que confirme ese origen ni se conocen las causas.

Según testigos, el edificio fue evacuado y que, según trascendió, no se registraron heridos. La situación se manejaba como un principio de incendio, sin confirmación de que la estructura estuviera comprometida de forma generalizada. Los ascensos al teleférico comienzan a las 10, por lo que se presume que había visitantes en el predio.