Violento accidente frontal en la ruta 40: hay heridos
Dos vehículos colisionaron frontalmente en la ruta 40, a 15 kilómetros de Bariloche. Personal de bomberos, ambulancias y policías trabajan en el lugar. Uno de los rodados invadió el carril contrario y provocó el accidente.
Rescatistas de distintos organismos trabajan en la ruta 40, a la altura del arroyo Melgarejo, donde dos vehículos protagonizaron una violenta colisión frontal.
El accidente ocurrió poco antes de las 11 de la mañana, cuando el conductor de un Renault Clío – por motivos que se desconocen- invadió el carril opuesto e impactó frontalmente contra otro vehículo marca Datsun.
A bordo del Clío iba una mujer, que quedó atrapada en el habitáculo. La mujer, oriunda de Bariloche, viajaba acompañada por dos menores de edad, de 3 y 7 años respectivamente, quienes fueron derivadas de urgencia al nosocomio local.
En el otro rodado se movilizaba una mujer de El Bolsón, que también fue trasladada de urgencia al centro asistencial.
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