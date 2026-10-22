Se conformó el jurado popular para el juicio por el femicidio de Estefanía Civardi

El debate comenzará el martes 27 de octubre y se extenderá hasta el viernes 30. Será el juicio por jurados número 24 de Río Negro. Emerson Marín será juzgado por homicidio triplemente calificado por el vínculo, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género y por el empleo de un arma de fuego.

jueves 22 de octubre de 2026

Culminó la audiencia de selección del jurado popular que tendrá a su cargo el veredicto en el juicio por el femicidio de Cristina Estefanía Civardi, ocurrido en julio de 2025 en Bariloche. El debate comenzará el martes 27 de octubre y se extenderá hasta el viernes 30. Será el juicio por jurados número 24 de Río Negro y el séptimo que se realizará en la ciudad desde la implementación del actual sistema procesal penal.

La audiencia estuvo encabezada por el juez técnico Sergio Pichetto, quien dirigirá el debate. Por el Ministerio Público Fiscal participaron la fiscal jefa Betiana Cendón y la fiscal del caso Sofía Ocampo. La querella estuvo representada por Martín Govetto y Tomás Soto, mientras que la defensa del imputado estuvo a cargo de Diego Navarro.

El proceso de selección comenzó con el sorteo de 100 personas de distintas localidades de la Tercera Circunscripción Judicial. Antes de la audiencia, la Oficina Judicial y el juez técnico dispusieron la exclusión de unas 20 personas por distintas circunstancias. Tras esa primera instancia, se logró citar a 71 personas, 36 hombres y 35 mujeres. De ese total, 66 asistieron a la audiencia que concretó hoy en Bariloche.

El procedimiento se desarrolló en dos etapas. En primer lugar, se realizó la selección de las mujeres y, una vez concluida, se avanzó con los hombres. Durante la audiencia, la Fiscalía, la querella y la defensa formularon preguntas a los potenciales jurados para conocer sus circunstancias personales y determinar si existían impedimentos legales, intereses particulares o situaciones que pudieran afectar su imparcialidad.

A partir de las respuestas, las partes pudieron plantear las excusaciones y recusaciones previstas por el Código Procesal Penal, con el objetivo de conformar un jurado integrado por personas que no tuvieran ningún interés particular en el resultado del juicio ni impedimentos para cumplir esa función.

Durante la jornada también se realizaron alrededor de diez audiencias privadas para tratar situaciones personales que algunos convocados preferían no exponer frente al resto de los posibles jurados. En esas instancias, las personas pudieron explicar sus circunstancias ante el juez y las partes, quienes evaluaron los planteos y resolvieron sobre su continuidad en el proceso de selección.

Al finalizar, quedó conformado el jurado popular de 16 personas, 12 titulares y 4 suplentes, con igual cantidad de hombres y mujeres, de acuerdo con lo establecido por el Código Procesal Penal de Río Negro. Sus integrantes deberán asistir a las jornadas del debate, escuchar las pruebas y los testimonios y, una vez concluido el juicio, emitir un veredicto sobre la responsabilidad penal del acusado.

El caso tiene como imputado a Emerson Marín, integrante de la Policía de Río Negro, acusado por el femicidio de Cristina Estefanía Civardi. Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió durante la madrugada del 30 de julio de 2025, en el interior de la vivienda de la víctima, en Bariloche.

La Fiscalía sostiene que el hombre, quien mantenía una relación de pareja reciente con Civardi, le efectuó un disparo a corta distancia con su arma reglamentaria calibre 9 milímetros, que le provocó la muerte.

El imputado será juzgado por homicidio triplemente calificado por el vínculo, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género y por el empleo de un arma de fuego. La calificación legal prevé la pena de prisión perpetua.

En el debate está prevista la declaración de aproximadamente 30 testigos. También se presentarán informes forenses, estudios balísticos y genéticos, análisis de dispositivos electrónicos y comunicaciones, registros de cámaras de seguridad y otros elementos vinculados con la reconstrucción del hecho. El acusado llegará al juicio con prisión preventiva, medida que fue prorrogada hasta la finalización del debate.

Las áreas de Comunicación del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal transmitirán en vivo las instancias públicas del juicio a través del canal institucional de YouTube. La transmisión incluirá las instrucciones iniciales y finales al jurado, los alegatos de apertura y clausura de las partes y la lectura del veredicto. El resto del debate también será público, con acceso presencial a la sala de audiencias.