Pretendían robar elementos en un barrio privado y circulaban en un auto con pedido de secuestro
El hecho ocurrió este miércoles a la noche. Personal de la Subcomisaría 55 acudió al lugar y tras una persecución a pie, ubicó a los autores que intentaron huir en sentidos diferentes.
Los detenidos, dos de ellos de 39 y el restante de 49 años, fueron capturados en las inmediaciones del sitio al que ingresaron con fines delictivos. Tenían en su poder elementos personales y otros pertenecientes a los damnificados.
Personal policial de esa dependencia- con la colaboración de efectivos de la Comisaría 27- analizó los datos del vehículo Renault Duster que utilizaban para movilizarse y surgió que el mismo registraba un pedido de secuestro , emitido en agosto de 2023 en una dependencia policial de Villa la Angostura.
Los autores del ilícito fueron trasladados a la unidad policial y quedaron comprometidos en una causa caratulada como robo en grado de flagrancia y presunto encubrimiento.