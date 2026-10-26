Comienza mañana en Bariloche el juicio por jurados por el femicidio de Stefanía Civardi

El debate contra el policía Emerson Marín arranca a las 9 en los tribunales de Bariloche. Un jurado de 12 titulares y cuatro suplentes decidirá el veredicto. La acusación prevé prisión perpetua.

lunes 26 de octubre de 2026

El juicio por el femicidio de Stefanía Civardi comienza mañana, martes 27 de octubre, a las 9 en los tribunales de Bariloche. El debate se extenderá hasta el viernes 30.

Será el juicio por jurados número 24 de Río Negro y el séptimo en Bariloche desde la implementación del sistema.

El acusado es Emerson Marín, integrante de la Policía de Río Negro, y llega al juicio con prisión preventiva.

El juez Sergio Pichetto extendió esa medida hasta que termine el debate. La Fiscalía lo acusa de homicidio triplemente calificado: por el vínculo, por haber sido cometido en un contexto de violencia de género y por el uso de arma de fuego. La calificación puede derivar en prisión perpetua.

Quedaron seleccionadas 16 personas, 12 titulares y cuatro suplentes, con igual cantidad de hombres y mujeres. El juez Pichetto conducirá las audiencias e instruirá a los jurados.

Según la Fiscalía, Marín mantenía una relación de pareja reciente con Civardi. En la madrugada del 30 de julio de 2025 le habría disparado a corta distancia con su arma reglamentaria calibre 9 milímetros, dentro de la vivienda de la joven. Civardi tenía 22 años y el hecho ocurrió en el barrio Lera.

La prueba

Está prevista la declaración de unos 30 testigos. No hay testigos directos, por lo que tendrán peso las pericias de criminalística y balística y los relevamientos de la habitación.

La Fiscalía descartó la hipótesis de suicidio planteada por la defensa. Una semana antes del inicio, la defensa cuestionó la corrección de un informe que modificó la distancia estimada del disparo, de 8 a 11 centímetros a un rango de 11 a 15. La defensa de Marín está a cargo de Diego Navarro.

Hasta que haya veredicto, Marín mantiene su condición de imputado y rige la presunción de inocencia.