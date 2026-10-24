Peligroso delincuente se escondió abajo de la cama....en una casa ajena

La Policía lo reconoció y empezó a seguirlo. El sujeto corrió y se metió de forma intempestiva en una vivienda particular, aunque no conocía a los dueños. Se escondió abajo de la cama, donde fue encontrado por el personal policial.

sábado 24 de octubre de 2026

Un delincuente de Bariloche que estaba prófugo de la Justicia y era persegido por la Policía, entró a una casa sin conocer a los dueños, fue hasta una de las habitaciones y se escondió abajo de la cama, donde fue descubierto y detenido por el personal policial.

El operativo se realizó este sábado a la tarde, alrededor de las 16.30, cuando la fuerza recibió información sobre el paradero del recluso, que permanecía prófugo tras darse a la fuga.

Una patrulla de esa dependencia policial se acercó a la esquina de Felipe Laguna y Elordi y el prófugo, al advertir la presencia del móvil, huyó corriendo.

El personal observó que el individuo se ocultó en un domicilio de calle Islas Malvinas, al que ingresó sin autorización de los propietarios.

Los efectivos ingresaron a la vivienda, con autorización de los propietarios, y detuvieron al sujeto que estaba oculto debajo de una cama.

El individuo está involucrado en distintos hechos delictivos por los que fue condenado, entre los cuales figura robo en grado de tentativa, robo simple y hurto calificado en grado de tentativa. El próximo lunes será alojado en el Establecimiento Penal III.