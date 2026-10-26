Mallín Ahogado: discutió con su tío, le disparó dos veces y huyó en una camioneta

El episodio ocurrió el sábado al mediodía en una vivienda del paraje rural, cerca de El Bolsón. La víctima, de 60 años, recibió impactos de bala en un brazo y una pierna. El presunto agresor permanece prófugo y la Fiscalía ordenó su detención.

lunes 26 de octubre de 2026

Un violento conflicto familiar ocurrido en Mallín Ahogado, cerca de El Bolsón, terminó con un hombre de 60 años herido de dos disparos y su sobrino prófugo, señalado como el presunto autor del ataque.

El hecho ocurrió el sábado al mediodía en una vivienda del paraje rural, donde ambos familiares mantuvieron una discusión por motivos que no trascendieron. En medio del enfrentamiento, el más joven habría tomado un arma de fuego y disparado contra su tío, quien recibió impactos en un brazo y una pierna, ambos del lado izquierdo del cuerpo.

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Al entrevistarse con los investigadores, la víctima identificó a su sobrino como el autor de los disparos y confirmó que ambos habían protagonizado una discusión antes del ataque.

El hombre fue trasladado al hospital de El Bolsón para recibir asistencia médica. En tanto, el presunto agresor escapó del lugar a bordo de una camioneta Ford Ranger y, hasta el momento, continuaba prófugo.

La investigación

Personal del destacamento policial de Mallín Ahogado inició las actuaciones correspondientes, en una causa caratulada como lesiones por el uso de arma de fuego.

De acuerdo con la información oficial, las heridas no revestirían riesgo de vida. El hombre permanecía internado en el hospital de El Bolsón, bajo atención médica.

Efectivos de Criminalística trabajaron en la vivienda y recolectaron elementos de interés para la investigación. Sin embargo, durante las tareas realizadas en el lugar no lograron encontrar el arma que habría sido utilizada en el ataque.

La fiscal Yamila Vera dispuso la detención del sospechoso y ordenó las medidas para localizar y secuestrar la camioneta en la que escapó. El hombre ya habría sido identificado por la Policía, aunque hasta el momento no había sido localizado.