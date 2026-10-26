Plantan 400 rosales y 100 árboles nativos para transformar la avenida 12 de Octubre

La Dirección de Parques y Jardines dio inicio a una ambiciosa etapa de embellecimiento y reforestación a lo largo de la avenida 12 de Octubre. Las tareas, que se vienen desplegando en distintos sectores clave del paseo lacustre, apuntan a poner en valor uno de los espacios públicos más emblemáticos y concurridos de la localidad.



Entre las principales intervenciones se destaca la colocación de 400 rosales de la variedad Lovely, seleccionados especialmente por su resistencia y la vistosidad de su floración. Estos arbustos darán un renovado marco de color a los senderos y plazoletas, creando postales de gran atractivo visual para quienes transitan a diario la ribera.

A su vez, el plan contempla una fuerte impronta de conservación ecológica mediante la incorporación de especies nativas. En esta primera fase, ya se incorporaron a la vegetación costera 60 ejemplares de arrayán y 20 de notro, árboles autóctonos característicos de la región que aportarán textura, sombra y sus representativas flores rojas y cortezas doradas al paisaje.

Un aspecto fundamental de este trabajo es la articulación institucional, ya que tanto los arrayanes como los notros provienen directamente del vivero de Parques Nacionales. Esta colaboración garantiza la adaptabilidad de las plantas al suelo local y reafirma el compromiso con el cuidado de la biodiversidad regional.



Las labores no se detendrán aquí: para la jornada de mañana está programada la llegada e instalación de otros 20 arrayanes adicionales, completando así una densa franja verde que reforzará el patrimonio natural de la ribera.

Desde la comuna resaltaron que estas acciones no solo buscan mejorar la estética urbana, sino también promover el cuidado de los espacios al aire libre y fomentar el sentido de pertenencia en la comunidad. Se solicita a vecinos y visitantes colaborar con la preservación de los nuevos ejemplares para asegurar que florezcan plenamente en las próximas temporadas.