Candidatos a convencionales de once listas debatieron sus ideas en la UNCo Bariloche

El encuentro, organizado por la UNCo Bariloche, la UNRN, la UTN, el Instituto Balseiro y el CONICET Patagonia Norte, incluyó presentaciones de tres minutos por lista y dos instancias de respuesta a las inquietudes de la ciudadanía.

lunes 26 de octubre de 2026

El viernes 23 de octubre, representantes de 11 listas que presentan candidatas y candidatos a convencionales para la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche se reunieron en el Aula Magna “Juan Marcos Herman” del Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo Bariloche) para dar a conocer sus propuestas.

Ante un auditorio colmado, con más de 150 personas presentes y otras tantas conectadas a través de la transmisión por YouTube, los y las participantes tuvieron, en primer lugar, tres minutos para presentar sus principales propuestas. En paralelo, el equipo organizador recibió preguntas del público, que luego fueron ordenadas por temas y distribuidas entre las listas participantes. Hubo, además, dos instancias de respuesta a las inquietudes planteadas por la ciudadanía.

Quienes organizaron el conversatorio valoraron la realización de este encuentro como muy positiva. Cada candidato y candidata usó sus tiempos para dar a conocer sus ideas y visiones desde lo político, pero también desde lo práctico en referencia a las posibles modificaciones y actualización de conceptos en la Carta Orgánica.

“El desarrollo de actividades que permitan a los vecinos y vecinas conocer a los candidatos, verlos explicar y debatir sus ideas es una herramienta fundamental para una mayor calidad democrática, que las instituciones de educación superior consideran importante en la construcción de nuestra sociedad” expresó el decano de la UNCo Bariloche, Marcelo Alonso.

Participaron Osvaldo Nemirovsci (Movimiento Vecinal por Bariloche), Martín Govetto (La Libertad Avanza), Andre Galaverna (Fuerza Bariloche), Rodolfo Sanchez (Frente de Izquierda por el Socialismo), Alhue Gavuzzo (Frente de Izquierda de los Trabajadores PTS-MST), Catalina Fonzo Verdeal (Primero Río Negro), Exequiel Ojeda (NIC Nuestra Identidad Ciudadana), Marcelo Cascon (Acuerdo Cívico por Bariloche), Norberto Rodriguez (Participación Vecinal), Pablo Chamatrópulos (Podemos Bariloche) y Lihue Bariggi Amara (Seamos Futuro).

La actividad fue moderada por las periodistas Florencia Yaniello y Soledad Anselmi, y organizada de manera conjunta por la UNCo Bariloche, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la Universidad Tecnológica Nacional Bariloche, el Instituto Balseiro y el CONICET Patagonia Norte.

La actividad quedó registrada y se puede ver en: https://www.youtube.com/live/gBa2fjrPx1g?si=9Pen8H_U_6Q-1rDg

La reforma de la Carta Orgánica

La Carta Orgánica es un conjunto de normativas esenciales que constituyen el marco jurídico de nuestra ciudad. Es la herramienta que consagra la autonomía municipal, permitiendo que el pueblo de Bariloche organice sus organismos y su modelo de desarrollo económico-social. En sus páginas se plasman los principios, derechos y deberes que rigen nuestra vida institucional.

Este año se realizará la actualización de la misma a través de una elección que se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre. En esta jornada, los ciudadanos elegirán mediante el sistema de Boleta Única de Papel a 15 representantes denominados “constituyentes o convencionales”, quienes tendrán la responsabilidad de redactar la nueva Carta Orgánica.

Un proceso participativo con presencia de las Universidades

La Defensoría del Pueblo de Bariloche, con el apoyo del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional del Comahue, y la iniciativa de la periodista y comunicadora Soledad Anselmi desarrolló el Check List Cívico.

Es una herramienta de evaluación ciudadana que permite a los y las votantes conocer de manera objetiva, sencilla y estandarizada el perfil, la trayectoria y las propuestas de los candidatos y candidatas, en un solo lugar. La respuesta es voluntaria por parte de las listas.

En este proyecto, la mirada está puesta en que quien se postula debe rendir cuentas ante quienes lo eligen. Por eso, informarse no es un detalle: es un derecho y una forma de participar. También valorizar las viejas plataformas electorales y que no sean un trámite sin valor de sentido.

Esta es la primera elección en la que se puso a prueba esta herramienta, y de las 13 listas participantes contestaron 8.

Toda la información se puede encontrar en defensoriabariloche.gob.ar/checklist .

Asimismo, se desarrolló el proyecto de participación ciudadana Carta en Común: una conversación sobre el Bariloche que viene. El mismo se desarrolló en el ámbito de la Comisión Especial para la Reforma de la Carta Orgánica Municipal, creada por la Ordenanza N.º 3594-CM-26, con asistencia técnica de la Universidad Nacional de Río Negro, a través del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad (CIETES), y del Instituto de Gestión de Ciudades (IGC), en articulación con equipos y áreas municipales.

Su propósito fue abrir una conversación pública amplia y plural antes de la deliberación constituyente, acercando al debate institucional problemas, experiencias y propuestas surgidos en distintos ámbitos de la comunidad, con la intención de construir una base de información y argumentos, hacer visibles acuerdos y controversias y ampliar las perspectivas disponibles para tomar decisiones.

Para ello se combinaron diferentes formas de participación: entrevistas a referentes y actores institucionales; consultas presenciales y virtuales; talleres ciudadanos abiertos; encuentros territoriales y temáticos; una convocatoria a la presentación de iniciativas y la recuperación de aportes surgidos en actividades promovidas por otras instituciones.

En este marco se abordaron 9 ejes temáticos: Desarrollo urbano, ambiente, movilidad y hábitat; Diversificación económica, innovación y empleo; Cuidados, accesibilidad universal e inclusión; Identidad local, interculturalidad, patrimonio y acceso a la naturaleza; Capacidades estatales y nueva gobernanza pública; Equilibrio entre poderes, transparencia y control; Participación ciudadana, deliberación y gobierno abierto; Sistema político, representación y funcionamiento institucional; y Convivencia y seguridad ciudadana.