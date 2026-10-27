Centro Cívico: visita escolar número 300 al Paseo del Reloj

El histórico reloj del Centro Cívico volvió a demostrar que el tiempo no solamente se mide en horas, sino también en recuerdos, descubrimientos y emociones.

martes 27 de octubre de 2026

Este lunes 26 de octubre, el Paseo del Reloj alcanzó su visita guiada número 300, con los chicos y chicas de la Escuela N° 44 de Puerto Moreno como protagonistas de una jornada que celebró nuestra identidad. Un logro que puso en valor el trabajo de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y, especialmente, de las guías que cada día convierten la historia viva de nuestra ciudad en una experiencia para recordar.

Este lunes, el Centro Cívico de San Carlos de Bariloche vivió una jornada cargada de alegría, emoción y orgullo. El Paseo del Reloj alcanzó su visita guiada número 300 y lo celebró de la mejor manera: abriendo las puertas de nuestra historia a una nueva generación de barilochenses, demostrando que el pasado sigue más vivo que nunca cuando se comparte, se descubre y se transmite.

A las 13:45 horas, los chicos y chicas de la Escuela N° 44 de Puerto Moreno fueron los protagonistas de este encuentro con el tiempo. Entre miradas de asombro, curiosidad y ganas de aprender, los estudiantes participaron de una experiencia que los acercó a uno de los símbolos más reconocidos de nuestra ciudad. Porque conocer el reloj del Centro Cívico no fue simplemente visitar un monumento: fue encontrarse cara a cara con una parte de la historia de Bariloche.

El Paseo del Reloj se consolidó como una de esas experiencias que permiten descubrir la ciudad desde una perspectiva diferente. Allí, donde generaciones de vecinos se encontraron, donde miles de turistas levantaron sus cámaras y donde las campanadas marcaron incontables momentos de nuestra vida cotidiana, existe un universo de historias, engranajes, personajes y secretos que continúa despertando fascinación.

Y es que el reloj del Centro Cívico es muchísimo más que sus agujas y su imponente presencia arquitectónica. Su mecanismo, su sistema de engranajes y la ingeniería que lo mantiene en funcionamiento forman parte de un patrimonio que atravesó décadas de transformaciones. Desde lo alto de la torre, este verdadero guardián del tiempo acompañó el crecimiento de Bariloche, convirtiéndose en testigo de celebraciones, encuentros, despedidas y nuevos comienzos.

Pero hay dos momentos del día en los que la magia se multiplica y el corazón de la ciudad parece latir con más fuerza. A las 12 y a las 18 horas, las campanadas anuncian uno de los espectáculos más queridos y fotografiados de Bariloche. Vecinos, visitantes de distintos puntos del país y turistas del mundo entero se reúnen en la plaza, levantan sus miradas y preparan sus cámaras para contemplar la aparición de cuatro figuras históricas que giran al ritmo de una tradición que continúa emocionando a grandes y chicos.

El Habitante Originario, el Misionero, el Conquistador y el Labrador aparecen desde la torre para protagonizar una representación de las distintas etapas de la historia regional, tal como fueron interpretadas en la época de construcción del Centro Cívico. Son cuatro figuras de madera que, acompañadas por el sonido de las campanas, convierten unos instantes del mediodía y de la tarde en una postal que atraviesa generaciones. Un espectáculo que reúne a decenas de personas y que sigue despertando sonrisas, admiración y ese entusiasmo tan particular de quienes descubren algo por primera vez.

Detrás de ese espectáculo también se esconde una historia extraordinaria. El Centro Cívico fue inaugurado el 17 de marzo de 1940, mientras que el reloj, fabricado en Alemania en 1933 por la firma Weule, fue instalado entre 1940 y 1941. Su maquinaria, su péndulo, sus engranajes y el trabajo de los relojeros que lo cuidaron durante décadas conforman un legado que merece ser conocido, protegido y transmitido. Cada pieza cuenta una historia y cada campanada recuerda que el patrimonio de una ciudad también se construye con las manos y el compromiso de quienes lo mantienen vivo.

En ese camino, está el trabajo de toda la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Detrás de cada recorrido hubo organización, planificación, coordinación y un compromiso sostenido para acercar el patrimonio histórico a la comunidad. El Paseo del Reloj demostró que el turismo también es educación, cultura, identidad y una oportunidad para que barilochenses y visitantes descubran que nuestra ciudad tiene muchísimo para contar, más allá de sus paisajes reconocidos en todo el mundo.

Y si hay protagonistas fundamentales de esta historia, son las guías que cada día le ponen voz, corazón y conocimiento a este recorrido. Con calidez, profesionalismo, paciencia y una vocación que se refleja en cada explicación, lograron transformar una visita en un verdadero viaje por el tiempo. Son ellas quienes reciben a los grupos, responden preguntas, comparten anécdotas y consiguen que decenas de personas se lleven mucho más que una fotografía: se lleven una historia para contar. Porque cuando una guía transmite con pasión lo que conoce, el patrimonio deja de ser solamente piedra, madera y metal para convertirse en memoria viva.

La visita número 300 tuvo, además, un significado profundamente esperanzador. Que hayan sido los chicos y chicas de la Escuela N° 44 de Puerto Moreno quienes protagonizaron este encuentro fue una hermosa manera de unir generaciones. Porque cada estudiante que conoció los secretos de la torre se convirtió también en un futuro guardián de nuestra memoria colectiva. Y porque enseñarles a los más jóvenes a conocer, querer y valorar su ciudad es una de las mejores formas de construir pertenencia y proyectar el futuro.

¡Trescientas visitas y un reloj que todavía tiene miles de historias por contar! El Paseo del Reloj celebró mucho más que una cifra: celebró el encuentro entre el pasado y el presente, el trabajo de quienes hacen posible esta experiencia y la alegría de una ciudad que comparte su historia con orgullo.

Desde lo alto del Centro Cívico, las campanas continuaron marcando las horas, recordándonos que el tiempo avanza, pero que hay historias que merecen permanecer para siempre. Y en Bariloche, gracias al compromiso de su gente y el Municipio, esas historias siguen latiendo.