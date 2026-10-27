Cuatro inviernos sin gas: la deuda que Bariloche tiene que saldar

Miles de familias tenían la casa lista para conectarse y la llave cerrada. Ahora vamos por el resarcimiento económico y por una Carta Orgánica que garantice un acceso de calidad a la luz, el agua y el gas. Imaginate tener tu casa con la instalación de gas terminada, pusiste los caños, compraste la cocina y la estufa.

martes 27 de octubre de 2026

Llega el invierno en Bariloche, con más de cien días de helada al año, y que la respuesta sea siempre la misma: no hay factibilidad. Eso vivieron miles de familias de nuestra ciudad durante cuatro inviernos.

Mientras tanto tuvieron que arreglarse como pudieron: cargando garrafas, comprando leña, enchufando estufas eléctricas que disparaban la factura de luz, durmiendo con camperas de nieve. Susana y Juan empezaron el trámite en 2022 para la casa a la que iban a mudarse.

Un año después tuvieron que entrar igual, con tubos de 45 kilos y calefactores eléctricos. Como ellos, hubo familias con chicos, con abuelos o con alguien enfermo en la casa.

Todo eso costó plata, mucha plata. Según el cálculo que presentamos en la Justicia, una familia tipo que tuvo que calefaccionarse sin gas gastó casi diez veces más de lo que habría pagado con gas de red.

En cuatro años, son más de 7 millones de pesos de diferencia por hogar. Solo en julio de 2024, fueron unos 200 mil pesos extra en un mes.

Desde CODEC acompañamos a más de 2.000 familias durante todo ese tiempo. Fuimos a la Justicia, reclamamos al Municipio, a la Provincia y a la Nación, y no frenamos hasta que este año se volvieron a abrir las conexiones. Logramos el objetivo, sí, pero eso no borra lo que atravesaron. Por eso dimos un último paso: una demanda colectiva para que cada familia sea resarcida por lo que tuvo que gastar.

Nadie tiene que reconstruir cuatro años de tickets de garrafa: proponemos una fórmula simple para que el resarcimiento llegue de verdad.

El problema no es solo el gas. En Bariloche, tener luz, agua y gas todavía depende del barrio en el que te toca vivir. Hay barrios que se quedan sin agua cada verano, y cuando hay temporal miles de casas se quedan sin luz.

Por eso nuestra propuesta para la nueva Carta Orgánica es clara: que el acceso a la luz, el agua y el gas sea un derecho garantizado para cada vecino.

Eso implica planificación de parte del Municipio para que no existan barrios sin acceso de calidad a los servicios básicos. Sin servicios básicos no hay ciudad desarrollada. El 1° de noviembre elegimos a quienes van a escribir las reglas de Bariloche para los próximos veinte años. Es hora de avanzar.