Una mujer fue baleada en una pierna con una tumbera: qué se sabe del hecho

El episodio ocurrió este martes a primera hora, en el límite de los barrios 270 Viviendas y Alun Ruca, sobre calle La Habana.Se trata de un conflicto histórico entre vecinos. Una mujer sufrió un golpe en la cabeza, provocado con un elemento contundente.

martes 27 de octubre de 2026

Foto: Bache3000

Peritos del Gabinete de Criminalística y personal uniformado de la Subcomisaría 80 trabajan en el Este de Bariloche para tratar de esclarecer un violento enfrentamiento en el que una mujer recibió disparos de arma de fuego en una pierna, a la altura del muslo, el cual habría sido efectuado con un arma de elaboración casera.

Por el momento la fuerza policial mantiene hermetismo en relación al episodio, que involucraría a una dirigente barrial de la zona. El hecho ocurrió cerca de las 8 y 20 de la mañana.

De acuerdo a los datos que trascendieron, la mujer estaría fuera de peligro, aunque fue derivada a un centro médico para recibir asistencia. Otra mujer, involucrada en el conflicto, resultó herida en la cabeza con un elemento contundente. Su hijo sería el autor del disparo que provocó la lesión en la víctima. El joven de 27 años tenía en su poder un arma de elaboración casera, que fue secuestrada por el personal actuante.

El sujeto, además, habría efectuado disparos con el arma casera a un patrullero.

El sitio donde ocurrió el ataque fue circunscripto por personal policial, para evitar contaminar la escena y de esa forma buscar elementos que contribuyan al esclarecimiento del episodio.

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