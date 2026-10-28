Inversión de $20.000M: la Municipalidad concesionará por 15 años la nueva terminal de Bariloche

El intendente envió un pliego al Concejo para licitar la operación y explotación del edificio que está próximo a inaugurarse en avenida Esandi. Una de las exigencias es que la adjudicataria tenga al menos 10 años de experiencia en operaciones similares.

miércoles 28 de octubre de 2026

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, recibirá en las próximas semanas el nuevo edificio de la terminal de ómnibus, construido por la Provincia en la avenida Esandi, a pocos metros de la Circunvalación (Ruta 40). La operación será concesionada a una empresa por 15 años.

La obra la concluye el gobierno de Río Negro, con fecha estimada de finalización en noviembre y una inversión de unos 19.000 millones de pesos. El financiamiento era tripartito: Nación se retiró y también aportaba un fondo del canon de la concesión del casino. El edificio tendrá 24 dársenas cubiertas, 24 boleterías, estacionamiento y locales comerciales.

Cortés remitió al Concejo Deliberante el pliego de bases y condiciones para llamar a licitación pública por la "administración, operación y explotación comercial" de la terminal. Será la primera vez que Bariloche concesione la terminal a un tercero: hasta ahora la operación de la actual estuvo a cargo del municipio. En otras ciudades, como Cipolletti, ya existe ese esquema.

Según el pliego, podrán presentarse empresas nacionales o extranjeras, estas últimas asociadas en una UTE con una firma argentina. La concesión será por 15 años, con opción de prórroga de 5 más, por acuerdo de partes. Incluye:

- La gestión de dársenas, boleterías, encomiendas y servicios esenciales conexos.

- La explotación comercial de todas las áreas rentables: locales, estacionamiento, publicidad y servicios al usuario.

- El mantenimiento integral del inmueble y sus instalaciones durante toda la concesión.

El requisito excluyente es acreditar al menos 10 años de experiencia en la operación de terminales de transporte de pasajeros. Además, la oferente deberá presentar una garantía de oferta de 80 millones de pesos y el libre deuda de tributos municipales, provinciales y nacionales. Si es una sociedad, deberá tener al menos 10 años desde su constitución.

El canon contempla los "servicios esenciales": el "toque de dársena", tarifa que paga cada empresa de transporte por ingreso y egreso de una unidad, y la descarga de sanitarios de los vehículos. Las oferentes deberán proponer un porcentaje fijo, con un mínimo del 1%, sobre la facturación por esos servicios. Los locales comerciales, el estacionamiento y las demás áreas de explotación libre quedan a criterio del concesionario y no integran la base de cálculo. Las mejoras que se realicen quedarán como patrimonio municipal.

Una comisión de pre-adjudicación analizará las ofertas. La oferta técnica ponderará 60% y el canon, 40%. Dentro de la oferta técnica, la "experiencia operativa acreditada" tiene el mayor puntaje: 30 unidades.