Diez nuevas empresas B en Río Negro: "el desarrollo es sostenible o deja de ser desarrollo"

El director de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro (Adern) presentó la jornada "Futuro Sostenible de Río Negro", donde se entregaron diez nuevos Certificados B a empresas de la provincia.

miércoles 28 de octubre de 2026

El director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro, Sergio Iglesias, afirmó a Económicas Bariloche que la jornada "Futuro Sostenible de Río Negro" es el resultado de más de un año de trabajo conjunto entre Adern y Sistema B. Durante el encuentro se entregaron diez nuevos certificados a empresas B rionegrinas, y se desarrollaron actividades para generar conciencia sobre el triple impacto.

"Estamos convencidos, y hoy lo hablábamos también con los directores de Sistema B, de que el desarrollo es sostenible o deja de ser desarrollo", sostuvo el funcionario.

Iglesias planteó que, además de la competitividad y el fin de lucro de las pymes, es necesario acompañarlas en la apertura de nuevos mercados. A su criterio, esos mercados se abren hoy a partir de una competencia social, un impacto positivo y el cuidado de los esquemas de gobernanza.

Según explicó, las empresas de triple impacto son las que generan un efecto positivo en el ambiente, en la sociedad y en su esquema de gobernanza. En este último punto, detalló que la propuesta es lograr ese impacto en todos los niveles de la empresa: el gerenciamiento, los directores y los empleados. "Tenemos que lograr esa conciencia positiva en toda la línea de trabajo", señaló.

Las 10 nuevas Empresas B de Río Negro

Las PyMEs que alcanzaron la certificación reflejan la diversidad del entramado productivo de la provincia, abarcando sectores como agroindustria, turismo, diseño, cosmética, alimentos y bebidas y servicios profesionales:

Club Danés Patagonia: un emprendimiento turístico de Dina Huapi.

Castelaris: ubicados en Bariloche, brindan servicios de consultoría en sustentabilidad a otras empresas.

Maná Cosmética Natural: elaboran productos para el cuidado de la piel en Bariloche.

Cabañas Duendes y Hadas: un alojamiento turístico de El Bolsón.

Jugos S.A.: ubicados en Villa Regina, elaboran jugos y concentrados de frutas. Es actualmente la Empresa B más grande (en cantidad de empleados y facturación total) de la provincia.

Bodega Aniello: desde Mainqué, producen vinos que llegan a mercados internacionales.

JANUS Proyecto Rural Integrador: una granja agroecológica de Contralmirante Cordero.

Forrajetecnol: desde Viedma, desarrollan tecnología para la producción de forraje verde hidropónico.

Deco Klart: en General Fernández Oro, transforman plástico reciclado en productos de diseño.

Sauce Costura Náutica: en Cipolletti, diseñan y fabrican productos de lonería náutica.