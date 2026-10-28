Egresada de la UNRN ganó el concurso nacional Mejores Tesis de Ingeniería de INVAP

Lara Torletti es graduada de Ingeniería Electrónica y obtuvo el primer premio en la categoría de grado en esta cuarta edición del concurso.

miércoles 28 de octubre de 2026

Lara Agostina Torletti tiene 24 años y es egresada de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) Sede Andina. Recientemente resultó ganadora del primer premio en la categoría de grado en el Concurso Nacional Mejores Tesis de Ingeniería que organiza INVAP. Su tesis “Gamma Tracker” se trata de un dispositivo para detectar radiación gamma en cirugía laparoscópica. El trabajo fue dirigido por el Dr. Ing. José Lipovetzky y codirigido por el Dr. Alejandro Menant.

El trabajo de Lara se destacó entre 184 tesis presentadas por 248 tesistas de todo el país. En su categoría, también resultaron finalistas Pablo Baltasar Irusta (Universidad Nacional de Cuyo) y Matías Martín Musumano (Universidad Nacional de Moreno). En la categoría de doctorado, el primer premio fue para Damián Corzi del Instituto Balseiro.

“Este reconocimiento es muy importante porque deja en evidencia y le da valor a todo el esfuerzo que hay detrás, tanto personal como de todas las instituciones que nos apoyan”, reflexionó Lara luego de recibir su premio, y agradeció a su familia y amigos por el apoyo incondicional durante estos años.

En cuanto a su trayectoria académica reconoció que la universidad pública fue muy importante para su formación. “Gracias a ella pude incorporar conocimientos, gracias a profesores también pude llegar hasta donde llegué hoy. Desde siempre quise ser magíster en Física Médica, por eso también elegí Ingeniería Electrónica”.

“Para nuestra Sede es un orgullo el reconocimiento al trabajo de Lara, que también refleja la calidad de la formación que brindamos y la importancia de la articulación con el entramado científico y tecnológico de Bariloche. Este logro muestra el papel que cumple la universidad pública en la formación de profesionales y en el desarrollo científico, tecnológico y productivo de nuestra región”, expresó el vicerrector de la Sede Andina de la UNRN, Diego Aguiar.

Gamma Tracker y lo que viene

Gamma Tracker es un dispositivo que busca ayudar a los cirujanos a localizar tumores durante una operación. La idea surgió de Luis Rovere y Alejandro Menant, quienes identificaron una necesidad médica: aprovechar la información de estudios como el PET directamente durante una cirugía.

Estos estudios permiten identificar posibles lesiones tumorales mediante sustancias radiactivas que emiten radiación detectable. Sin embargo, durante una cirugía laparoscópica, el cirujano no siempre puede ver o palpar esas lesiones. Gamma Tracker busca resolver este problema mediante una pequeña sonda que detecta la radiación y ayuda a localizar el tejido de interés en tiempo real.

Se desarrolló un prototipo funcional, validado experimentalmente en un entorno relevante, demostrando la viabilidad tecnológica de la propuesta y alcanzando un nivel de madurez TRL 5. Además, el proyecto cuenta con patente nacional y extensión PCT.

Actualmente, el proyecto continúa avanzando hacia nuevas etapas de optimización y validación, con el objetivo de llevar la información de la Medicina Nuclear directamente al quirófano y contribuir a cirugías más precisas.

Las mejores tesis de ingeniería del país

El jurado evaluador de esta cuarta edición del concurso estuvo integrado por reconocidos profesionales del país como Graciela Ciccia (Cámara Argentina de Biotecnología), Guillermo Benito (INVAP), Pedro Napoletano (Techint), Julián Isaac (Pan American Energy), y de INVAP Franco Alcaraz, Verónica Garea, Ana Caumo y Eduardo Nassif.

El concurso premia el conocimiento, pero también, como expresaron sus organizadores, es representativo del talento de nuestro país. Darío Giussi, gerente general de INVAP, dedicó unas palabras a los premiados y, en el 50º aniversario de la empresa, reconoció que este momento tiene grandes protagonistas, que los temas presentados fueron muy interesantes y que, como dijeron los ganadores “el triunfo es individual pero el mérito es colectivo”.