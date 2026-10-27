Río Negro paga los sueldos estatales el último día del mes y con aumento
Esta decisión refleja el orden de las cuentas públicas y la administración responsable de los recursos provinciales. Es también una forma concreta de reconocer el trabajo diario de las y los estatales, brindando previsibilidad a sus familias.
Los trabajadores estatales rionegrinos percibirán sus salarios con un aumento del 4,18%. El porcentaje surge del promedio de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y de Viedma correspondientes a los meses de agosto y septiembre.
El sábado cobrarán sus sueldos el personal de Salud Pública, incluidas guardias y horas extras; la Policía de Río Negro y el Servicio Penitenciario Provincial.
También percibirán sus salarios los docentes, el personal de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, beneficiarios de pensiones de Bomberos Voluntarios y trabajadores de los poderes Legislativo y Judicial, junto a los órganos de control.
Río Negro sostiene así su política salarial, con el pago de todos los haberes estatales en una única jornada, brindando certezas a los trabajadores y sus familias a partir de una gestión ordenada de los recursos públicos.