Comenzó el juicio por jurados por el femicidio de Estefanía Civardi

Durante la mañana se realizaron los alegatos de apertura. Se espera que el juicio se extienda por cuatro jornadas.

martes 27 de octubre de 2026

Un total de 16 ciudadanas y ciudadanos, entre jurados titulares y suplentes, prestaron juramento y escucharon esta mañana los alegatos de apertura del juicio por jurados por el femicidio de Estefanía Civardi, en el auditorio del Poder Judicial de Bariloche.

El debate comenzó con las instrucciones del juez Sergio Pichetto y continuó con los alegatos de apertura de las partes. La acusación está a cargo del fiscal jefe Martín Lozada, junto a la fiscal Sofía Ocampo; la querella, que representa a la familia de la víctima, está integrada por Martín Govetto y Tomás Soto, mientras que Diego Navarro ejerce la defensa particular del acusado.

Durante aproximadamente cuatro jornadas, el jurado escuchará los testimonios de familiares, amistades, personal policial y especialistas de distintas disciplinas. Al finalizar el debate, deberá determinar si el acusado, un integrante de la Policía de Río Negro, es penalmente responsable del hecho que se le atribuye.

En su alegato de apertura, Lozada sostuvo que buscará demostrar que el imputado fue quien efectuó el disparo que provocó la muerte de la joven de 22 años. Explicó que la acusación es el resultado de 15 meses de investigación, durante los cuales se analizaron testimonios, pericias científicas, comunicaciones telefónicas y otros elementos de prueba que serán presentados a lo largo del debate.

El fiscal jefe afirmó que la evidencia reunida conduce a una única conclusión: "que el acusado fue el autor del disparo". Agregó que procurará demostrar que la muerte ocurrió en un contexto de violencia de género, durante una relación de pareja de aproximadamente dos meses, caracterizada por situaciones de celos, control y hostigamiento. También realizó un recorrido por las jornadas siguientes y explicó qué aportarán los distintos grupos de testigos.

Entre los aspectos que la Fiscalía buscará acreditar, Lozada mencionó que la joven tenía intenciones de finalizar la relación, que al momento del disparo ambos se encontraban solos en la vivienda y que el imputado habría intentado ocultar su responsabilidad al sostener, desde el primer momento, que su pareja se había quitado la vida. Destacó que el acusado no llamó al servicio de emergencias ni solicitó una ambulancia, sino que se comunicó con compañeros de la fuerza policial.

Hacia el cierre de su exposición, el fiscal jefe sostuvo que, si alguien merecía compasión en esta historia, era la joven de 22 años, a quien, según expresó, "el acusado suprimió de la faz de la tierra, privándola de la posibilidad de contar lo que había vivido durante la relación".

Finalmente, pidió al jurado que, luego de escuchar toda la prueba, "declare al imputado penalmente responsable del homicidio triplemente calificado".

Por su parte, la querella adhirió a la acusación fiscal y adelantó que buscará demostrar las situaciones de violencia de género que habría atravesado Estefanía. Sus representantes señalaron que los testimonios permitirán conocer los cambios en su comportamiento, el miedo y el aislamiento que habría experimentado, así como conductas similares atribuidas al acusado en relaciones anteriores. También cuestionaron la versión del suicidio sostenida por el imputado y anticiparon que solicitarán un veredicto de culpabilidad, en representación de la familia de la joven.

A su turno, el defensor particular rechazó la acusación fiscal y sostuvo que la muerte de la joven fue consecuencia de un suicidio. Cuestionó la interpretación de las pericias sobre residuos de disparo, material genético y trayectoria del proyectil, y afirmó que las comunicaciones extraídas del teléfono del imputado respaldan su versión de lo ocurrido. Finalmente, señaló que buscará demostrar su inocencia a partir de la prueba científica y testimonial.

Durante esta primera jornada está previsto que declaren testigos propuestos por la Fiscalía, principalmente familiares, amistades y personas que compartían actividades cotidianas con la joven.

El hecho que se juzga

Es aquel ocurrido el 30 de julio de 2025, alrededor de las 2 de la madrugada, en una vivienda de la calle Los Radales, donde residía Estefanía Civardi. Según la acusación, mientras la joven se encontraba recostada en una cama situada en la planta alta, el imputado, integrante de la Policía de Río Negro, le habría efectuado un disparo a corta distancia con su arma reglamentaria calibre 9 milímetros.

La Fiscalía ubicó el episodio en un contexto de violencia de género, durante una relación de noviazgo reciente entre ambos.

La acusación es por homicidio triplemente calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el empleo de un arma de fuego. La calificación legal prevé la pena de prisión perpetua.

Transmisión en vivo: los alegatos de cierre y las instrucciones al jurado podrán seguirse por YouTube

Las áreas de Comunicación del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal transmitieron en vivo el inicio del juicio por jurados. A través del canal institucional de YouTube, el público pudo seguir las instrucciones iniciales al jurado y los alegatos de apertura de la Fiscalía, la querella y la defensa.

La cobertura continuará el jueves con la transmisión en vivo de los alegatos de clausura, una instancia en la que las partes expondrán sus conclusiones sobre la prueba presentada durante el debate. El viernes también se transmitirán las instrucciones finales que recibirá el jurado popular antes de comenzar la deliberación para alcanzar un veredicto.

Todas estas instancias podrán seguirse a través del canal institucional de YouTube. El resto del debate también es público, con acceso presencial a la sala de audiencias