El Registro Civil realizó más de 300 DNI en la jornada del Cerca en Bariloche

También se realiza de forma paralela el operativo Tu Identidad, para estudiantes de escuelas primarias que deban actualizar el DNI.

martes 27 de octubre de 2026

La jornada se desarrolló en el marco del programa Cerca, impulsado por la Secretaría General de la Gobernación, que sigue llevando servicios a la provincia.

Del total de DNI gestionados, 243 correspondieron a nuevos ejemplares, 48 a renovaciones de menores y 36 a renovaciones de mayores.

En paralelo, continúa realizando el operativo Tu Identidad, que posibilita a los estudiantes de escuelas primarias la actualización de sus documentos que no hayan realizado el trámite correspondiente entre los 5 y los 8 años. Para esto, el equipo del registro visita las instituciones educativas y concreta los trámites junto a las familias.

En una primera etapa, el operativo se extenderá hasta fines de noviembre, realizándose de manera simultánea en Bariloche, General Roca, Cipolletti y Viedma. Durante diciembre y a lo largo de 2027, el cronograma continuará en otras localidades.