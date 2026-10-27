Balance positivo en el cierre de la Expo Laboral

La quinta edición de la Expo Laboral Bariloche, organizada por la Secretaría de Producción y Empleo del Municipio, convocó a 2.255 participantes y reunió a 27 empresas con stands, 30 empresas con búsquedas laborales difundidas mediante códigos QR y 16 instituciones de formación.

martes 27 de octubre de 2026

La quinta edición de la Expo Laboral Bariloche cerró con un balance positivo y una importante participación de la comunidad. Durante las dos jornadas realizadas en el Puerto San Carlos, 2.255 personas se acercaron para conocer oportunidades laborales, establecer contacto con empresas, informarse sobre propuestas de capacitación y explorar alternativas para mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

Organizada por la Secretaría de Producción y Empleo de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, la Expo volvió a poner en el centro a las personas y sus proyectos laborales, generando un espacio de vinculación directa entre quienes buscan empleo o desean mejorar su situación laboral, el sector privado y las instituciones educativas.

La edición 2026 contó con la participación de 27 empresas con stands presenciales, que pudieron presentar sus organizaciones,

conversar con potenciales postulantes y dar a conocer los perfiles y las habilidades que requieren para sus equipos de trabajo.

A esta participación se sumaron 30 empresas que difundieron búsquedas laborales mediante códigos QR, ampliando las posibilidades de acceso a vacantes y facilitando que las personas participantes pudieran consultar las oportunidades disponibles y conocer cómo postularse.

El sector educativo también tuvo un papel central, con 16 stands de instituciones de formación que presentaron propuestas de educación superior, formación profesional, oficios y otras alternativas educativas. De esta manera, la Expo integró en un mismo espacio las oportunidades laborales actuales y las herramientas formativas necesarias para construir nuevos recorridos profesionales.

La propuesta buscó promover un acercamiento que fuera más allá de la entrega de currículums: conversar con referentes de empresas, consultar qué perfiles se necesitan, conocer las competencias más valoradas y generar contactos que puedan transformarse en oportunidades futuras.

Los principales resultados en números:

La participación registrada durante las dos jornadas permite dimensionar el alcance de la propuesta:

2.255 participantes en total.

27 empresas con stands presenciales.

30 empresas con búsquedas laborales difundidas mediante códigos QR.

16 instituciones de formación con presencia en stands.

1.331 participantes menores de 30 años, que representan el 59 % del total.

1.342 mujeres, equivalentes al 59,5 % de las personas participantes.

1.946 personas con búsqueda laboral activa, según los registros del evento.

310 personas ocupadas que buscan mejorar su situación laboral, de las cuales 275 manifestaron estar buscando una mejora laboral, según el indicador registrado.

Estos datos muestran que la Expo convoca a públicos diversos: jóvenes que comienzan a construir su trayectoria laboral, personas que buscan reinsertarse en el mercado de trabajo y trabajadores que desean acceder a mejores oportunidades. La importante presencia de jóvenes refuerza, además, la relevancia de generar espacios donde puedan conocer las demandas del sector productivo, identificar alternativas de capacitación y establecer sus primeros vínculos con el mundo del trabajo.

La participación del sector privado permitió acercar a la comunidad a rubros diversos, entre ellos hotelería, supermercados, comercio, gastronomía, industria, construcción, transporte, salud, tecnología y servicios, entre otros. La diversidad sectorial amplió las posibilidades de encuentro entre los perfiles de quienes asistieron y las necesidades de contratación de las organizaciones participantes, las cuales buscan cubrir más de 150 vacantes en el corto plazo de cara a la temporada.

Por su parte, las instituciones educativas contribuyeron a visibilizar la formación como una herramienta estratégica para mejorar la empleabilidad. Conocer las propuestas disponibles, identificar habilidades demandadas y reconocer nuevas áreas de interés son pasos fundamentales para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o proyectar un cambio en su recorrido profesional.

Esta articulación entre empleo, formación y sector productivo constituye uno de los principales aportes de la Expo: facilitar el diálogo entre actores que habitualmente se encuentran separados y acercar información útil para la toma de decisiones laborales y educativas.

A lo largo de sus cinco ediciones, la Expo Laboral Bariloche se consolida como un evento de referencia local y como un espacio pensado específicamente para la comunidad, abierto a personas con diferentes edades, experiencias y objetivos laborales.

En un contexto en el que las competencias requeridas por las organizaciones evolucionan y la formación continua adquiere cada vez más importancia, generar espacios de encuentro entre la comunidad, las empresas y las instituciones educativas resulta fundamental para ampliar oportunidades y fortalecer la empleabilidad.