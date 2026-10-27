La fiscalía investiga el ataque con un arma de fuego ocurrido en el barrio 270 Viviendas

Como consecuencia del episodio, una persona resultó herida y un hombre fue detenido.

martes 27 de octubre de 2026

Se inició una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo un hecho con armas de fuego en la zona de las calles Namuncurá y La Habana, durante la mañana de hoy. Como consecuencia del episodio, una persona resultó herida y un hombre fue detenido.

El fiscal de turno, Facundo D'Apice, se constituyó en el Hospital Zonal para conocer el estado de la mujer herida. Posteriormente, se hizo presente junto con la fiscal adjunta María José Jalil en el lugar de los hechos, en donde dispuso distintas medidas para reconstruir lo sucedido, entre ellas la realización de dos allanamientos, el relevamiento de cámaras y la labor del Gabinete, entre otras.

Según la información reunida hasta el momento, alrededor de las 8:20, el sistema de emergencias 911 recibió un llamado desde el Centro Comunitario La Habana que alertaba sobre la presencia de un hombre que se encontraba agresivo y portaba un arma blanca en la calle San Lucas. Casi al mismo tiempo, otros vecinos comunicaron que habían escuchado disparos en las inmediaciones de Namuncurá y La Habana.

Personal policial acudió al sector y, minutos después, solicitó refuerzos. En ese contexto, fue detenido un joven y se secuestró un arma de fuego de fabricación casera.

Se convocó al Gabinete de Criminalística para llevar adelante las pericias correspondientes y preservar los elementos de interés para la investigación. Además, se solicitó la evaluación médica de la persona herida para establecer el carácter de las lesiones.

La investigación continúa con el objetivo de determinar la secuencia de los acontecimientos, la participación de las personas involucradas y las responsabilidades penales que pudieran corresponder.



En las próximas horas se solicitará a la Oficina Judicial la correspondiente audiencia de formulación de cargos.