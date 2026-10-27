En lo que va del año, más de 4700 bebés fueron inscriptos en Río Negro

General Roca y Bariloche lideran la lista de nacimientos e inscripciones realizadas.

martes 27 de octubre de 2026

Durante los primeros nueve meses de 2026, el Registro Civil de Río Negro inscribió 4.798 nacimientos en toda la provincia. Se trata de similar cantidad en relación a los 4.834 registrados en el mismo período de 2025.

General Roca encabezó el listado con 1.071 inscripciones, seguida por San Carlos de Bariloche, con 884; Cipolletti, con 836; y Viedma, con 529. Luego se ubicaron Villa Regina, con 313; Choele Choel, con 273; El Bolsón, con 176; San Antonio Oeste, con 166; Catriel, con 142; Cinco Saltos, con 123; Río Colorado, con 81; e Ingeniero Jacobacci, con 78, entre las localidades con más registros.

Del total de nacimientos inscriptos, 3.207 correspondieron a partos atendidos en hospitales públicos, lo que representa el 67%. Los 1.591 restantes, equivalentes al 33%, fueron atendidos en clínicas y maternidades privadas.

En relación a los fallecimientos, al cierre del tercer trimestre se registraron 4038 defunciones.

Las familias de los recién nacidos deben tramitar su primer Documento Nacional de Identidad (DNI Cero Año) a la mayor brevedad posible. El trámite es gratuito y permite contar con la documentación desde el inicio de la vida.

Durante la inscripción, el Registro Civil entrega a los padres el acta de nacimiento y la Libreta de Salud, Niñez y Adolescencia, provista por el Ministerio de Salud provincial.

La libreta es una herramienta de consulta para las familias, que permite acompañar el seguimiento de la salud y los controles durante los primeros años de vida.

Así, detrás de cada número hay una familia que comienza una nueva etapa y un Registro que los acompaña durante toda la vida.