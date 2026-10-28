Café Martínez abrió en Bariloche y proyecta nuevas aperturas en la región

Es el primer local de la marca operado de forma directa fuera de Buenos Aires, sin franquiciados. Ubicado a metros de la Catedral y de la calle Mitre, el establecimiento forma parte de un plan de expansión que contempla otras localidades cordilleranas.

miércoles 28 de octubre de 2026

Café Martínez inauguró este miércoles su nuevo local en Bariloche, el primero de la marca fuera de Buenos Aires que será operado directamente por la compañía, sin participación de franquiciados. La apertura marca el desembarco de la cadena en uno de los principales destinos turísticos del país y abre la puerta a nuevos proyectos en la región.

El establecimiento funciona en el edificio del ex hotel Milán, sobre la calle Beschtedt, entre Vicealmirante O’Connor y Mitre, a pocos metros de la Catedral. El espacio, de 110 metros cuadrados, fue diseñado con piedras y madera, en una propuesta estética que busca mantener sintonía con la arquitectura del entorno.

El local barilochense es el primero que la firma inaugura fuera de Buenos Aires con atención directa a la calle. La compañía también opera un establecimiento en el aeropuerto de Iguazú, en Misiones.

Café Martínez cuenta con más de 250 locales en todo el país, algunos de ellos gestionados mediante el sistema de franquicias. El de Bariloche es el segundo establecimiento de la marca en Río Negro, después del que funciona en Viedma. La empresa también tiene operaciones en Paraguay y Uruguay.

Fernando García, gerente de Operaciones de la compañía, dialogó con Latitud Gourmet sobre la apertura y aseguró que la llegada a Bariloche era una asignatura pendiente. “Instalarnos en Bariloche era una materia pendiente, por lo que representa la ciudad en materia turística”, afirmó.

Para concretar el proyecto, la familia Martínez —propietaria de la marca a través de distintas generaciones— contó con el acompañamiento local de Sebastián “Tato” Rodríguez, quien colaboró en la gestión del espacio, la ejecución de la obra y la puesta en marcha del establecimiento.

El local ocupa el sector que anteriormente funcionaba como recepción y desayunador del histórico hotel Tirol, con más de 50 años de trayectoria en la ciudad. El establecimiento dejó atrás su actividad hotelera tradicional para reconvertirse en un complejo de viviendas turísticas, cuyos espacios se ofrecerán a través de plataformas como Airbnb.

La gerente de Recursos Humanos de la firma, Marcela Frassinelli, explicó que la apertura busca acercar la propuesta de Café Martínez tanto a los residentes como a quienes visitan la ciudad.

“El objetivo de la apertura es brindar la posibilidad a barilochenses y turistas de vivir experiencias junto a Café Martínez, que no es una confitería convencional, sino que ofrece múltiples alternativas para vivir y disfrutar”, sostuvo.

En esa línea, señaló que la empresa pretende desarrollar un vínculo con distintos actores de la comunidad. “Apuntamos a construir un vínculo cercano no solo con la gente de Bariloche, sino con sus instituciones, establecimientos y entidades intermedias, con quienes planeamos construir alianzas y compartir experiencias”, agregó.

Empleo local y capacitación

El 100% de los trabajadores del nuevo establecimiento tiene domicilio en Bariloche. Doce integrantes del equipo viajaron a Buenos Aires para recibir una capacitación intensiva en técnicas de barismo y en los distintos aspectos vinculados con el funcionamiento del local.

La propuesta también contempla alternativas para personas celíacas, con productos elaborados bajo procedimientos específicos y en un espacio separado de la cocina convencional, para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

El menú incluye distintas variedades de café, pastelería, sándwiches, ensaladas y opciones con mayor aporte proteico, pensadas también para quienes practican actividad física.

Nuevas aperturas en la región

La inauguración de Bariloche podría ser el punto de partida de una expansión que alcance a otras localidades cordilleranas. Rodríguez aseguró que se trata de la primera de varias aperturas que podrían concretarse próximamente, tanto en la ciudad como en destinos cercanos, entre ellos Villa La Angostura y San Martín de los Andes.

La estrategia contempla otros mercados de la región y tendrá una próxima escala en Añelo, Neuquén, localidad que atraviesa un proceso de crecimiento vinculado con la expansión de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta.

El nuevo Café Martínez funciona de 7.30 a 20.30, aunque durante la temporada de verano podría extender su horario de cierre, en función de la demanda.